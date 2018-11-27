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Servisi kaçıran çocukları okula götürürken TIR'a çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Kocaeli'de servisi kaçıran çocukları okula götürürken TIR'a çarpan otombilde hayatını kaybeden 2 kişi, son yolculuğuna uğurlandı.

27 Kasım 2018 Salı 17:02
Servisi kaçıran çocukları okula götürürken TIR'a çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde otomobilin TIR'a çarpması sonucu yaşamını yitiren Mahmut Hulagü ile Şükrü Azizcan Avran gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı. 

Mahmut Hulagü''nün cenaze namazı Yavuz Sultan Selim Camii'nde kılındı. Baba İsa Hulagü ve ağabeyleri Mehmet ve Murat Hulagü tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

Aynı kazada yaşamını yitiren Şükrü Azizcan Avran'ın cenaze namazı ise Hayırsevenler Camii'nde kılındı. Cenaze namazına İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okudan, İgsaş Ortaokulu Müdürü Murat Dumansız, kazada yaralanan baba Fikret Avran, sınıf arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazları sonrası iki çocuğun cenazeleri Körfez Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 17:02
  1. Kocaeli
  2. Kaza
  3. Trafik kazası
  4. ölümlü kaza
  5. cenaze töreni

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