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Aktüel Servis otobüsü alev alev böyle yandı
Aktüel

Servis otobüsü alev alev böyle yandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde park halinde bulunan servis otobüsü, alev alev yandı. Otobüs kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 23:28:00 - 2022-10-25 23:28:33

Olay, saat 19.50 sıralarında Atatürk Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar yerinin yakınındaki otoparkta meydana geldi.

İddiaya göre, Ö.F.'ye ait park halinde bulunan 35 ATK 499 plakalı servis otobüsü, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı bir anda alev aldı.

Kısa sürede büyüyen alevler otobüsü sararken, çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Aliağa İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kısa sürede adrese ulaşarak, yangına müdahale etti.

Alevler, ekiplerin çalışmaları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Otobüs kullanılamaz hale gelirken, herhangi bir yaralanmanın olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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