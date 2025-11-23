Servis minibüsü yolcu otobüsüyle çarpıştı: 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

Denizli-Uşak karayolu üzerindeki Çal ilçesi Belevi Mahallesi'nde yaşanan kazada Fethiye-İstanbul seferini yapan Ayhan Arıkan idaresindeki yolcu otobüsü, işçileri evlerine bıraktıktan sonra dönüşe geçen Onur Y. yönetimindeki servis minibüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrilirken, yolcu otobüsü de yoldan çıktı. Otobüs şoförü Ayhan Arıkan ile 13 yolcu yaralandı.

Bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Ayhan Arıkan, kaldırıldığı Çal Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybettiği. 13 yaralının da tedavisinin devam ettiği öğrenildi.