Servis Apple

Apple Online Store, Donanım, yazılım ve üçüncü taraf aksesuarları satın almak için Apple Online Store’u ziyaret edin. Telefon ile alışveriş yapmak için, Pazartesi-Cuma günleri 09:00-20:00 saatleri arasında; sabit hattan 00800 448 829 873 numaralı telefonu (ücretsiz*) veya cep telefonunuzdan 0 (216) 282 15 11 numaralı telefonu (yerel ücretler uygulanır) arayabilirsiniz.

Diğer sorularınız için Pazartesi-Cuma günleri 09:00-20:00 saatleri arasında sabit telefonunuzdan 00800 448 829 873 numaralı telefonu (ücretsiz*) ya da sabit veya cep telefonunuzdan 0 (216) 282 15 11 numaralı telefonu (yerel ücretler uygulanır) arayarak Apple Store Müşteri Hizmetleri'ne ulaşabilirsiniz.

Apple Satış Desteği

Apple Online Store siparişinizle ilgili tüm bilgilere ulaşın. Sipariş değişimi, takibi veya iadesi için ya da sadece hesap bilgilerinizi güncellemek için Sipariş durumu sayfasını ziyaret edin. Diğer sorularınız için Pazartesi-Cuma günleri 09:00-20:00 saatleri arasında sabit telefonunuzdan 00800 448 829 873 numaralı telefonu (ücretsiz*) ya da sabit veya cep telefonunuzdan 0 (216) 282 15 11 numaralı telefonu (yerel ücretler uygulanır) arayarak Apple Store Müşteri Hizmetleri’ne ulaşabilirsiniz.

Apple ek telefon desteği

Mac, iPhone, iPod ve iPad müşterileri, ürünlerini satın aldıktan sonraki 90 gün içerisinde ek telefon desteği alma hakkına sahiptirler (iPod başına bir sorun ve Mac, iPhone başına sınırsız sayıda sorun için destek). Apple ürünleri için çevrimiçi teknik destek, bu ilk 90 günden sonra da sunulmaktadır.

Kayıp veya Çalınmış Apple Ürünleri

Bir Apple ürününü kaybettiyseniz veya bulduysanız, durumu bildirmek için yerel polis merkezi ile iletişime geçin. Ayrıca, iPhone, iPad, iPod touch veya Mac için Find My iPhone uygulamasını kullanarak, Apple Kimliğinizle bağlantılı seri numaralarının bir listesini görebilir ve bilgi alabilirsiniz.

Apple Store'lar

Dijital hayat tarzını ülkenin her yerindeki Apple Store'larda yaşayın. Tüm mağazaların çalışma saatlerini ve iletişim bilgilerini öğrenin.

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