  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Provokatör Özgür vandallığı İzmir’e taşıdı! Yine hukuk tanımamazlık yine taşkınlık Güzelbahçe dosyasında müştekiden bomba ifade: Para ödemezseniz yardımcı olamayız! Veli Ağbaba'nın da bu işlemlerden pay aldığını duydum Bu kim Cemal’im? Hızlı Özel’ci Enginyurt’un Kılıçdaroğlu’na övgüler dizdiği videosu ortaya çıktı! Gazze'de arefe günü katliam: Çok sayıda şehid var! Başkan Erdoğan ümmetin bayramını kutladı: Türkiye yeni dönemin parlayan yıldızıdır! Kemal Kılıçdaroğlu kararını verdi: CHP’de beklenen gün belli oldu Güzelbahçe Belediyesinde neler oldu? Usta Gazeteci Sinan Burhan detayları paylaştı! Kılıçdaroğlu ekibinden eski PM'ye görev dilekçesi İçişleri Bakanı Çiftçi: Genel Merkeze polisin girmesini Kılıçdaroğlu istedi! 26 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi
Gündem Serveti bankta unuttu! Terminalde unutulan çantadan yarım kilo altın çıktı!
Gündem

Serveti bankta unuttu! Terminalde unutulan çantadan yarım kilo altın çıktı!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Serveti bankta unuttu! Terminalde unutulan çantadan yarım kilo altın çıktı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şehirlerarası otobüs terminalinde bir kadının oturduğu bankta unuttuğu çantadan yarım kilo altın çıktı. Dalgınlık sonucu çantasını terminalde unutan kadın, polis ekiplerinin dikkati sayesinde büyük bir mağduriyet yaşamaktan kurtuldu.

Olay, İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erzurum'a gitmek üzere terminale gelen Nesibe Ç., içerisinde yaklaşık 3 milyon 500 bin TL değerinde ziynet eşyası bulunan çantasını bankta unutarak otobüse bindi.

Terminal içerisinde rutin kontrol yapan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, bank üzerinde unutulan çantayı fark etti. Şüphe üzerine yapılan incelemede çanta içerisinde çok sayıda altın ve ziynet eşyası olduğu belirlendi.

POLİS OTOBÜSE ULAŞTI

Bunun üzerine ekipler terminaldeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda çantanın sahibinin Nesibe Ç. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından ulaşılan kadın yeniden terminale çağrıldı.
İçerisinde yaklaşık yarım kilo altın bulunan çanta, tutanak karşılığında sahibine teslim edildi. Nesibe Ç. duyarlılıklarından dolayı polis ekiplerine teşekkür etti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23