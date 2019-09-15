0553 313 94 23

Servet Yardımcı'nın takımı, Ceferin'in takımına yenildi

- UEFA Başkanı Alexander Ceferin'in davetlisi olarak Slovenya şöhretler karması ile karşılaşan TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı başkanlığındaki Türkiye veteranlar takımı mücadeleyi 5-4 kaybetti

15 Eylül 2019 Pazar 22:20
Servet Yardımcı'nın takımı, Ceferin'in takımına yenildi


İSTANBUL (AA) - Eski milli futbolculardan oluşan Türkiye veteran takımı, Slovenya şöhretler karmasına 5-4 yenildi.

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, UEFA Başkanı Alexander Ceferin'in özel davetiyle Slovenya'ya gitmişti.

Yardımcı ile beraberindeki eski milli futbolculardan oluşan takım, Ceferin'in de forma giydiği Slovenya şöhretler karması ile dostluk maçı yaptı.

Slovenya Futbol Federasyonunun başkent Ljubljana'daki tesislerinde oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 5-4 kazandı. Türk takımı, mücadelede bir de penaltıdan yararlanamadı. Dostluk içindeki maçta katılımcılar günün anısına karşılıklı hediyeler ve plaketler sundu.

Organizasyonla Ceferin'in ülkesi Slovenya ile ilişkilerin geliştirilmesi konusunda çalışmalar başlatıldı. Servet Yardımcı ile Alexander Ceferin benzer etkinlikleri genişleterek yineleme sözü vererek, katılımcılara teşekkür etti.

Yardımcı ile Slovenya'ya giden kafilede Rüştü Reçber, Hami Mandıralı, Mehmet Aurelio, Ali Güneş, Serdar Kulbilge, Ayhan Akman, Tuncay Şanlı, Ogün Temizkanoğlu, Sinan Kaloğlu, Engin Özdemir, Saffet Akyüz, Zeki Önatlı, Mehmet Yıldırım gibi eski futbolcular yer aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 22:20
  1. Alexander Ceferin
  2. Futbol
  3. Servet Yardımcı
  4. Slovenya
  5. TFF
  6. türkiye
  7. Türkiye Futbol Federasyonu
  8. UEFA
  9. UEFA Başkanı Alexander Ceferin
  10. UEFA Yönetim Kurulu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    1. Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu..
    2. Servet Yardımcı'nın takımı, Ceferin'in..
    3. Futbol: Süper Lig
    4. Trabzonspor, sahasında 2 puan kaybetti
    5. Çocuk yardım parası nasıl alınır?
    6. Süper Lig'de haftanın sonuçları! İşte,..
    7. Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 0 -..
    8. Instagram hesabı nasıl kapatılır? |..
    9. Barcelona'nın 16 yaşındaki yıldızı..
    10. Süper Lig: Trabzonspor: 2 -..
    11. Türk bayrağını çalan genç olayında..
    12. Konya’da kamyon ile otomobil çarpıştı:..
    13. Futbol: Süper Lig
    14. AA Başmuhabiri Ferhat Demircan baba oldu
    15. PTT personel alımı başvuru şartları..
    16. KYK burs başvuruları ne zaman..
    17. Maçın ardından
    18. Diriliş Osman dizisi ne zaman..
    19. Roma Sassuolo maçı kaç kaç bitti?
    20. Meteoroloji'den kritik İstanbul uyarısı
    21. Schalke 04 deplasmanda Paderborn'u 5..
    22. Askerlik yerleri ne zaman belli..
    23. Özalan'dan Kılıçdaroğlu'na..
    24. İspanya Bisiklet Turu'nu Roglic kazandı
    25. Roma ligde 4 golle kazandı
    26. Burdur’da iki otomobil kafa kafaya..
    27. Kayalıklarda mahsur kalan yavru kedi..
    28. Motosikleti ile dereye uçan yaşlı..
    29. Uğur Tütüneker: “Yolumuza devam..
    30. Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların..
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    Siyasetçilerin dilinde “kader”!
    Siyasetçilerin dilinde “kader”!
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir