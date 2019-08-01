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Servet, altına giden yolu gösterecek

- Tekvando Erkek Milli Takımı Teknik Direktörü Servet Tazegül:"Tekvandoda ülkemizin ilk olimpiyat şampiyonuyum. İkinci şampiyonun da arkasında antrenör olarak yer alırsam güzel bir duygu olur"- "Antrenörlük daha fazla sorumluluk gerektiriyor"- "Bizim jenerasyon tekvandoyu bıraktıktan sonra bir boşluk olmuştu. O boşluk da yavaş yavaş dolacak. Sadece biraz sabır gerekiyor"

01 Ağustos 2019 Perşembe 11:08
Servet, altına giden yolu gösterecek


ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Tekvando Erkek Milli Takımı Teknik Direktörü Servet Tazegül'ün yeni hedefi, olimpiyat şampiyonu sporcular yetiştirmek.

2008 Pekin Olimpiyatları'nda bronz, 2012 Londra Olimpiyatları'nda altın madalya alan Servet Tazegül, artık Türk sporuna yeni şampiyonlar kazandırmak için çalışıyor.

Türkiye'nin olimpiyat tarihinde tekvando branşında şampiyonluk yaşayan tek ismi olan Tazegül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tekvandoda ülkemizin ilk olimpiyat şampiyonuyum. İkinci şampiyonun da arkasında antrenör olarak yer alırsam güzel bir duygu olur." dedi.

Ankara'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) kampta bulunan Tekvando Erkek Milli Takımı'nı çalıştıran Tazegül, yeni görevine alıştığını söyledi.

Tazegül, her şeyin güzel gittiğini belirterek, "Daha önce kendi salonumda gençleri çalıştırıyordum. Şimdi de milli takımı çalıştırıyorum. Bazen kendimi ölçü alarak yükleme yaptırıyorum. 'Ben bu kadar yapsam yorulmazdım.' deyip devam ettiriyorum. O ince ayarı tutturmamız lazım." diye konuştu.

"Sporculuk mu yoksa antrenörlük mü daha zor?" sorusuna Tazegül, "Antrenörlük daha fazla sorumluluk gerektiriyor. Dışarıda elin kolun bağlı olduğu için biraz daha zor oluyor. Çünkü olaya müdahale edemiyorsun. Müsabaka sırasında boşluğu görüyorsun, sporcuya söylüyorsun ancak bazen bunu göremiyor. O yüzden kenarda olmak daha zor." cevabını verdi.


- "İyi bir jenerasyon geliyor"


Üzerinde baskı hissetmediğini dile getiren Tazegül, yeni jenerasyona ilişkin umutlu konuştu.

Tazegül, genç bir sporcu grubuna sahip olduklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Sporcularımızın alt yaş gruplarında dünya ve Avrupa şampiyonalarında dereceleri var. Büyüklerde de bu başarıyı yakalayacaklarına inanıyorum. Çünkü hepsi gerçekten çok yetenekli. Kesinlikle başarılı olacaklarına, önümüzdeki yıllarda Avrupa ve dünya şampiyonalarında derece alacaklarına, hatta şampiyonluklar yaşayacaklarına inanıyorum. İyi bir jenerasyon geliyor. Bizim jenerasyon tekvandoyu bıraktıktan sonra bir boşluk olmuştu. O boşluk da yavaş yavaş dolacak. Sadece biraz sabır gerekiyor."


- "Kota şansımız sürüyor"


Servet Tazegül, olimpiyat kota sürecini "Erkekler ve kadınlarda olimpik 4'er sıklet var. Dünya sıralamasında sıkletlerde ilk 6'da yer alırsanız 4 kota alabilirsiniz. Ancak bizim erkeklerde ilk 6'ya girme şansımız yok. 2020 Tokyo Olimpiyatları için erkeklerde 2 kota hakkı elde etme şansımız sürüyor. Bu 2 kota için Avrupa elemelerine katılacağız." ifadeleriyle anlattı.

Kamp çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Tazegül, Japonya Grand Prix ve Avrupa Ümitler Şampiyonası'na yönelik kondisyon ağırlıklı çalışmalarda bulunduklarını aktardı.

Tazegül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na spora verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, "Sporu biraz erken yaşta bıraktığımdan kızgınlar ama şimdi antrenör olduğum için arayı yavaş yavaş düzeltmeye çalışıyoruz. Başarı da gelirse inşallah daha da düzelir." esprisini yaptı.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 11:08
  1. 2020 Tokyo Olimpiyatları
  2. altın madalya
  3. Servet Tazegül
  4. tekvando

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