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Aktüel Sertifika ve kayıt-tescil işlemlerinde "e-Tahsilat" kolaylığı
Aktüel

Sertifika ve kayıt-tescil işlemlerinde "e-Tahsilat" kolaylığı

Yeniakit Publisher
2020-11-30 13:51:57 -
Sertifika ve kayıt-tescil işlemlerinde "e-Tahsilat" kolaylığı

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı, sertifika ve isteğe bağlı kayıt-tescil hizmetlerinde "e-Tahsilat" uygulaması başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini de sağlaması için yürürlüğe konulan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında sertifika ve isteğe bağlı kayıt-tescil işlemlerinde "e-Tahsilat" uygulamasına geçiliyor.

Telif Hakları Genel Müdürlüğü ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında yapılan iş birliğiyle "e-Tahsilat" kapsamına alınan hizmetler için başvuru sahibinden ödemeyi kanıtlayıcı dekont artık istenilmeyecek, işlemler bundan sonra daha hızlı ve kolay gerçekleştirilebilecek.

İsteğe bağlı kayıt-tescilde "e-Tahsilat" dönemi 1 Aralık itibarıyla 'başlatılacak, sertifika işlemleri ise 15 Aralık'ta uygulamaya geçirilecek.

Bakanlığa daha önce yapılan başvurularda, vatandaşların işlem ücretinin yatırıldığını gösteren dekontu tarayıp sisteme aktarmaları gerekiyordu, "e-Tahsilat" uygulaması ile bu gereklilik ortadan kaldırıldı.


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