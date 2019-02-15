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Şermet: "Galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz"

TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup’ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, Gölcükspor maçını kazanarak galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.

15 Şubat 2019 Cuma 14:46
Şermet: "Galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz"

TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup’ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, Gölcükspor maçını kazanarak galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.


Karacabey Belediyespor, Gölcükspor ile pazar günü saat 13:30’da deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Gölcükspor maçıyla ilgili açıklamada bulunan Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Hasan Şermet, ”Bu hafta Gölcükspor’la oynuyoruz. Gölcükspor iyi bir takım. Çok dirençli bir takım. Bizim hedefimiz oradan üç puanla dönmek. Güzel bir galibiyet serisi yakaladık. Seriyi devam ettirmek istiyoruz. Tüm maçlara tek tek bakıyoruz, maçları tek tek kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. İnşallah bu maçta da galip gelip, seriyi devam ettirip, üst sıralardaki yerimizi pekiştirmek istiyoruz. Oyuncularımızın ortaya koyduğu mücadeleden çok memnunuz. Çok önemli bir maç oynayacağız. Mücadelenin ön planda olacağı zor bir maç olacak. Galibiyetle ayrılmak için oyuncularımızın elinden gelen mücadeleyi ortaya koyacaklarına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 14:46
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