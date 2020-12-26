  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Sermaye kaybı olan veya borca batık şirketler için kolaylık
Ekonomi

Sermaye kaybı olan veya borca batık şirketler için kolaylık

Kapsam dahilinde bulunan şirketlerin eş zamanlı olarak sermaye artırımı ve azaltımı yapılması suretiyle daha az kaynak ile sermaye kaybı veya borca batık olma durumundan kurtulabilmeleri mümkün hale geldi

Yeniakit Publisher
2020-12-26 14:24:32 -
Sermaye kaybı olan veya borca batık şirketler için kolaylık

ANKARA (AA) - Sermaye kaybı yaşayan veya borca batık durumda olan şirketlerin bu durumdan kurtulabilmelerine yönelik düzenlemeye gidildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376'ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle sermaye kaybı yaşayan veya borca batık durumda olan şirketlerce uyulacak usul ve esaslar ile alınabilecek tedbirlere ilişkin mevzuatta düzenleme yapıldı.

Buna göre, öncelikle sermaye kaybı veya borca batık olma durumlarına ilişkin uygulamada ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla hesaplamalar hakkında ilave düzenlemeler yürürlüğe koyuldu.

Buna ilave olarak, kapsam dahilinde bulunan şirketlerin eş zamanlı olarak sermaye artırımı ve azaltımı yapılması suretiyle daha az kaynak ile sermaye kaybı veya borca batık olma durumundan kurtulabilmeleri mümkün hale geldi.

Ayrıca şirketlerin salgın döneminde karşılaştıkları problemler göz önünde bulundurularak, gerçeklememiş yabancı para yükümlülüklerinden kaynaklanan kur farklarının hesaplamalarda dikkate alınmamasına ilişkin istisnanın kapsamı genişletildi.

Söz konusu kur farkı zararlarına ilave olarak, 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısının 2023 yılına kadar yapılacak hesaplamalarda dikkate alınmaması imkanı sağlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'de İslamofobi hortladı! Gerici CHP'li Başkan'dan imamlara hakaret
Siyaset

Türkiye'de İslamofobi hortladı! Gerici CHP'li Başkan'dan imamlara hakaret

Türkiye geçmişi geride bırakıp 2023 vizyonuna odaklanırken, oy için de olsa İslam düşmanlığını bir süre bırakmış olan CHP özüne döndü. Parti..
Sipariş verdiler! Kore Ordusu için üretecekler
Dünya

Sipariş verdiler! Kore Ordusu için üretecekler

Güney Kore merkezli Hyundai Rotem firmasının, Kore Cumhuriyeti Ordusu'nda (RoKA) hizmet vermek üzere üçüncü parti K2 Black Panther ana muhar..
Vatan haini Can Dündar İslam'a saldırdı cevabı aldı!
Gündem

Vatan haini Can Dündar İslam'a saldırdı cevabı aldı!

Devletin gizli belgelerini ifşa ederek casusluk yapan ve Türkiye'den kaçan vatan haini Can Dündar, diyanetin alkolle ilgili Cuma hutbesini h..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay