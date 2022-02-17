Serkay Tütüncü kimdir? Serkay Tütüncü nereli kaç yaşında?
Gündemde yer alan isimlerden birisi de Serkay Tütüncü oldu. Vatandaşlar Serkay Tütüncü'nün hayatını, biyografisini ve kariyerini merak ediyor. Peki, Serkay Tütüncü kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? İşte detaylar...
beIN CONNECT’te izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan “Hayaller ve Hayatlar" dizisi, 17 Şubat Perşembe günü seyircisiyle buluşacak. Hayaller ve Hayatlar dizisinde Serkay Tütüncü, Alaz karekterini oynayacak. Peki Serkay Tütüncü kimdir? Serkay Tütüncü nereli kaç yaşında? Serkay Tütüncü asıl mesleği ne? Serkay Tütüncü evli mi, bekar mı? İşte Serkay Tütüncü hayatı, biyografisi...
Serkay Tütüncü kimdir?
7 Şubat 1991 tarihinde İzmir Tire’de dünyaya gelen Serkay Tütüncü Eğitimini Ege Üniversitesi’nde tamamladı. İzmirspor, Balçovaspor, İzmir Emniyet ve Alaçatıspor takımlarında forma giydi.
Serkay Tütüncü, Survivor'ın 2016 sezonunda Gönüllüler ekibine dahil oldu. Survivor ardından oyunculuk kariyerine adım attı. 2018 yılında yayınlanan İnsanlık Suçu dizisiyle birlikte oyunculuğa başladı.
Serkay Tütüncü hangi dizilerde oynadı?
Ardından Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk dizisinde Volkan karakterini, sonrasında Bay Yanlış dizisinde Ozan karakterini canlandırdı. Serkay Tütüncü, Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ gibi usta isimlerin de kadrosunda yer aldığı Masumiyet dizisinde İlker karakterini canlandırdı.