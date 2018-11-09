Serkan Reçber, Genk Beşiktaş maçı sonrası Adem Ljajic’e seslendi: Artık sorumluluk almalısın

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda Genk ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Serkan Reçber, siyah beyazlıların performansını analiz etti.

"BEŞİKTAŞ DOĞRU BİR STRATEJİYLE OYNADI"

Beşiktaş doğru bir stratejiyle oynadı. Şenol Güneş’i tebrik etmek lazım. Başlangıç planı olarak muazzam bir strateji belirlemiş. Şunu da düşünmek lazım. Oyundan düşebileceğini ve zaman ilerledikçe bu oyunun fiziksel anlamda düşebileceğine dikkat etmek lazım. Dorukhan eğer sakatlıktan dolayı çıktıysa çok ayrı bir şey. Teknik bir tercih ise ayrı bir şey.

"KIRILMALAR BEŞİKTAŞ ALEYHİNE OLDU"

Doğrusu fazla bir maçtı. Çok net pozisyonlar da vardı. Böyle deplasmanlarda her resmi maçında gol yeme riskini de diri tutmak lazım. Maçın sonuna kadar böyle düşünmek lazım. Oyun içindeki kırılmalar genellikle Beşiktaş’ın aleyhine oldu. Girilen pozisyonlardan biri gol olsa maç başka yere gidecekti. Mustafa Pektemek 1-0’den sonra karşı karşıya atsa skor 2-0’dı.

"ADEM LJAJİC ARTIK SORUMLULUK ALMALI"

Adem Ljajic kaliteli, klas bir oyuncusun. Ancak bunu performansa dönüştürme noktasında sorumluluk almak zorundasın. Kenardaki maçı seyrediyorsun. Girdiğinde topu tutman, öne taşıman, baskıyı azaltman gerekli. Bunu oynamak zorunda. Bunun için teknik direktörden telkin almaya gerek yok.