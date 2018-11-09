THY- Noukşot
0553 313 94 23
impression

Serkan Reçber, Genk Beşiktaş maçı sonrası Adem Ljajic’e seslendi: Artık sorumluluk almalısın

Spor yorumcusu Serkan Reçber, Beşiktaş'ın deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Genk maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

09 Kasım 2018 Cuma 02:58
Serkan Reçber, Genk Beşiktaş maçı sonrası Adem Ljajic’e seslendi: Artık sorumluluk almalısın

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda Genk ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Serkan Reçber, siyah beyazlıların performansını analiz etti.

"BEŞİKTAŞ DOĞRU BİR STRATEJİYLE OYNADI"

Beşiktaş doğru bir stratejiyle oynadı. Şenol Güneş’i tebrik etmek lazım. Başlangıç planı olarak muazzam bir strateji belirlemiş. Şunu da düşünmek lazım. Oyundan düşebileceğini ve zaman ilerledikçe bu oyunun fiziksel anlamda düşebileceğine dikkat etmek lazım. Dorukhan eğer sakatlıktan dolayı çıktıysa çok ayrı bir şey. Teknik bir tercih ise ayrı bir şey.

"KIRILMALAR BEŞİKTAŞ ALEYHİNE OLDU"

Doğrusu fazla bir maçtı. Çok net pozisyonlar da vardı. Böyle deplasmanlarda her resmi maçında gol yeme riskini de diri tutmak lazım. Maçın sonuna kadar böyle düşünmek lazım. Oyun içindeki kırılmalar genellikle Beşiktaş’ın aleyhine oldu. Girilen pozisyonlardan biri gol olsa maç başka yere gidecekti. Mustafa Pektemek 1-0’den sonra karşı karşıya atsa skor 2-0’dı.

"ADEM LJAJİC ARTIK SORUMLULUK ALMALI"

Adem Ljajic kaliteli, klas bir oyuncusun. Ancak bunu performansa dönüştürme noktasında sorumluluk almak zorundasın. Kenardaki maçı seyrediyorsun. Girdiğinde topu tutman, öne taşıman, baskıyı azaltman gerekli. Bunu oynamak zorunda. Bunun için teknik direktörden telkin almaya gerek yok.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 02:58
  1. Serkan Reçber
  2. Beşiktaş
  3. Genk
  4. Adem Ljajic
  5. UEFA Avrupa Ligi
  6. Avrupa Ligi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Serkan Reçber, Genk Beşiktaş maçı sonrası Adem Ljajic’e seslendi: Artık sorumluluk almalısın
    1. Serkan Reçber, Genk Beşiktaş maçı..
    2. Ali Ece'den Beşiktaş yorumu:..
    3. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin..
    4. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş:..
    5. Japon devi binlerce elemanını işten..
    6. Demokratlar hareket geçti: Trump'a..
    7. 'Terör sevici' Mahsun Kırmızıgül'e..
    8. Öztürk Yılmaz ağzından kaçırdı!..
    9. Geceye Fenerbahçe damgası!..
    10. Çipras gözünü Doğu Akdeniz'e dikti:..
    11. Dışişleri Bakanlığından Yunan Bakana..
    12. Canlı yayında sinirlerine hakim..
    13. Parmaklarınız hep soğuk mu?
    14. Saçlarınızın hızlı uzaması için 5 ipucu
    15. Proloterapi nedir ve proloterapi..
    16. Kahvaltılık çıtır börek
    17. Çocuklara zencefili sevdirecek tarifler
    18. Bozanın bu faydalarını biliyor musunuz?
    19. Rusya'dan Türkiye açıklaması: Farklı...
    20. 89 yaşındaki Kore Gazisi hayatını..
    ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!
    ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!
    Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu
    Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu
    Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
    Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
    Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
    Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
    Herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni zam oranları
    Herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni zam oranları

    Günün Karikatürü

    9 Kasım 2018
    İYİ Parti'nin adayları belli oldu! İstanbul adayı...
    İYİ Parti'nin adayları belli oldu! İstanbul adayı...
    Seviye yerlerde! Halkı galeyana getirme bu kadar kolay mı?
    Seviye yerlerde! Halkı galeyana getirme bu kadar kolay mı?