Serkan Reçber: Beklenen başlangıcı Galatasaray yapamadı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Benfica'ya 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından TRT Spor yorumcusu Serkan Reçber müsabakayı değerlendirdi.

"Seyirci de maçın içine giremedi''

"Seyirci de maçın içine giremedi. Kesinlikle! Takımın gösteremediği reaksiyonda taraftar da takımla birlikte aynı oranda performans sergiledi.

"Porto'dan daha çok formda Benfica var''

"Porto'dan daha çok formda Benfica var. Buna katılıyorum. Ancak bugün sahaya çıkan Benfica, o Benfica değil. Beklenen başlangıcı Galatasaray yapamadı. Bana göre doğru bir kadro sahaya çıktı. Mariano hazır olmadığı için Linnes'in 11'le başlaması doğruydu. Ancak hamlelerde Fatih hoca geç kaldı."