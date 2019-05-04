Serkan Özbalta: “Kendi sahamızda namağlup şampiyon olduk”

Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, “Futbolun rastgele oynanmadığını, taktik disiplinle oynandığı zaman çok güzel şeyler yapıldığını bize oyuncular gösterdi. Çok önemli şehir takımlarının olduğu ligden, kendi sahamızda namağlup olarak şampiyon olduk” dedi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Keçiörengücü ligi şampiyon olarak tamamladı. Ligin son maçında Aktepe Stadında Manisaspor karşısında 5-0 galip gelen mor menekşeler. Menemen Belediye Spor’un ardından Spor Toto 1. Lig’e yükselen ikinci takım oldu.

Aktepe’de namağlup şampiyon

Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, sezon boyunca çok sıkı çalıştıklarını ve oyuncularının çok fedakarlık yaptığını dile getirdi. Özbalta, “Sezon başından beri bu oyuncular çok ciddi emek sarf ettiler. Çoğu zaman ailelerinden uzak kalarak, hayatlarını kampta geçirdiler. Çok büyük fedakarlıklar sonucunda buraya geldik. Çok ciddi rakiplerimizin olduğu bir grupta mücadele ettik. Bazen mağlup olduk, yenik duruma düştük ama sahada birbirlerine adanmışlıklarını asla bırakmadılar. Allah’a şükürler olsun, bu takım, bu seviyede şampiyonluğu bize yaşattı. Bundan sonrası sözün bittiği kalemin kuruduğu yer” ifadelerini kullandı.

2018-2019 sezonu boyunca Keçiörengücü’nün çok gol atan bir takım olduğunu ve bu başarının futbolcularının disiplinli çalışmasının sonucu olduğunu ifade eden Özbalta, Keçiörengücü’nün sahası olan Aktepe Stadında’da namağlup olarak şampiyon olduklarını dile getirdi.

"Mutfağımız çok sağlam ve alt yapımız çok kuvvetli"

Özbalta,çok gol atıp, sahalarında mağlup olmamalarını kendiyle alakalı bir durum olmadığı da vurgulayarak, “Mutfağımız çok sağlam ve alt yapımız çok kuvvetli. Neticesinde iyi niyet olduğu zaman, kalpler bir olduğu zaman başarı beraberinde geliyor. Futbol sadece teknik kısımdan oluşmuyor. Taktik kısmını da biz ele aldık. Bunun geri dönüşümünü de oyuncular bize gösterdi. Futbolun rastgele oynanmadığını taktik disiplinle oynandığı zaman çok güzel şeyler yapıldığını bize oyuncular gösterdi. Çok önemli şehir takımlarının olduğu; Sakaryaspor, Samsunspor gibi takımların olduğu ligden, kendi sahamızda namağlup olarak şampiyon olduk. İnşallah bu durum seneye de devam eder” şeklinde konuştu.

Şampiyonluk maçında yıldızlaşarak Manisaspor ağlarına birbirinden güzel 3 gol atan Keçiörengücü’nün 1 numaralı oyuncusu Sertaç Çam, “Sezon bizim için çok yorucu geçti. Bizi saymayan takımlar vardı. İlk 5’in içine bile; Samsun, Sakarya, Kastamonu, Bodrum, Gümüşhane’yi koyarken bizi kimse hesaba katmıyordu. Biz iyi bir takım olduğumuzu şu an gösterdik. Ligi şampiyon olarak bitirdik. Allah’ımıza şükürler olsun. Takım arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Hocalarıma, çalışanlarımıza, aşçılarımıza teşekkür ediyorum. Bizi bir sene boyunca kahrımızı çektiler. Kimi üzdüysek affetsin. Herkesten Allah razı olsun. Bu haftaya kadar çok gol kaçırdım. Allah’ıma şükürler olsun bana nasip oldu şampiyonluk maçında 3 gol atmak. Ama benim için fark etmez. Kimin attığı, kimin asist yaptığı hiç fark etmez” dedi.

Keçiörengücü Takım Kaptanı Hakan Çevik ise şu şekilde konuştu:

“Bu şampiyonluk bütün Keçiören camiasına hayırlı uğurlu olsun. Sezon başından beri çok emek harcadık. Taraftarıyla, oyuncusuyla, hocasıyla herkesle birlikte inandık şampiyonluğa. İnşallah Keçiörengücü’yle daha iyi sezonlar geçiririz.”