Serkan Kıyak kimdir? Serkan Kıyak öldü mü?

Katıldığı bir programda canlı yayında eşinin evin karşısındaki pideci ile kaçtığını öğrenen ve sinir krizi geçiren Kıyak, eşine 'Geri dön' çağrısında bulunmuş ve olumsuz yanıt almıştı. Serkan Kıyak, Müge Anlı’ya kayıp olan eşini aramak için başvurmuştu. Serkan Kıyak evden giden eşini arıyor. Serkan Kıyak, Uşak’ta eşi Zehra Hanım’ın 3 Aralık’ta kaçtığını, 19 aylık çocuğu olduğunu, eşini isteyip ağladı. Serkan Bey, eşinin görme engelli anneannesinin de evde olduğunu, eşinin onu da bırakıp gittiğini belirtip eşi ile eskiden çok mutlu olduklarını, eşi ile görücü usulü tanıştıklarını anlattı. Serkan Bey, eşi zorla tutuluyorsa ses vermesini, eşinin bulunması için yalvarıp ağladı. Eşi ile bir tencere, bir halı ile evlendiğini, yuva kurduğundan söz eden Serkan Bey, eşinin tehdit edildiğini, eşinin her şeye inanan bir insan olduğunu, kaçıp polise gitmesini istedi.

Serkan Kıyak öldü mü?

Yerel yayın yapan Usakgundem.com'un haberine göre 32 yaşındaki Serkan Kıyak, ikamet ettiği Durak Mahallesi Hoca Tahir Efendi sokağındaki evinde kendini asarak yaşamına son verdi. Yetiştirme yurtlarında büyüyen ve 2 yıl önce görücü usulü ile evlendiği eşinden bir yaşında da çocuğu olan Kıyak'ın eşinin kaçması sebebiyle bunalıma girdiği ve yakınlarına telefonundan mesaj çekerek helalleştiği iddia edilmişti. Yayındaki sinir krizinin ardından son olarak tekrar Müge Anlı'ya tekrar çıkan Serkan Kıyak, eşinden ayrılmaya karar verdiğini dile getirmişti. Mutfağa girip börek yapan Kıyak, yaptığı böreği Müge Anlı'ya ikram etmiş ve yeni bir başlangıç yapacağını söylemişti.