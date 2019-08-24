Serkan inci kimdir? Serkan İnci paylaşımları

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Serkan İnci, 15 Haziran 1987 İstanbul doğumlu. İnci Sözlük sitesinin kurucusu olan Serkan İnci ilköğretim okulunu Orhan Sinan Hamzaoğlu İlköğretim Okulu’nda derece ile bitirdi. Ailesi Selanik göçmeni olan Serkan İnci çocuk yaşlarda internet ve bilgisayar ile ilgilenmeye başladı. İlk web sitesini 2002 yılında açtı. İstanbul Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi’nden mezun olduktan sonra mühendis olmak isteyen Serkan İnci'nin bu hayali gerçekleşmedi. 2009 yılında İnci sözlük'ü kuran Serkan İnci buradan üne kavuştu. Türkiye'de sosyal medya diyince akıllara gelen isimlerden biridir Serkan İnci. İnci sözlük devam ederken aynı zamanda Twitter'ı da aktif kullanan Serkan İnci'nin yaptığı paylaşımlara baktığımız zaman inovasyona odaklandığını görüyoruz.