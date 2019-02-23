Serkan Damla: "Güzel bir galibiyet oldu"

Adana Demirspor Yardımcı Antrenörü Serkan Damla, Altınordu galibeyetinin ardından, "Altınordu maçı çok önemli ve kazanılması gereken bir maçtı. İyi bir oyun, inanılmaz bir mücadele ile yukarıya ortak olmak istedik. Güzel bir galibiyet oldu" dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında Adana Demirspor, sahasında Altınordu’yu 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısına cezası sebebiyle teknik direktör Ümit Özat’ın yerine yardımcısı Serkan Damla katıldı. Damla, Altınordu maçının çok önemli ve kazanılması gereken bir maç olduğunu belirterek, "Altınordu takımı ligin en az gol yiyen takımı, en fazla gol atan 4’üncü, en az mağlubiyet alan 3’üncü takımı. Takım halinde birlikte oynamayı biliyorlar ve topun arkasına birlikte geçebiliyorlar. Saha oyununda geçişleri çok doğru yapıyorlar. Ama biz geçen hafta yaptığımız analizlerde eksikliklerini tespit ettik. Hocamızın da yaptığı 4-2-3-1 gibi bir sistemi, bugün çift santrfor oynayarak hücum bölgesinde daha da çoğalmayı hedefledik. Özellikle maçtan önce Kosecki’ye bu maçın yıldızı olacağını söylemiştik. Çünkü savunmanın arasına atılacak ya da Pote’ye atılacak toplarda savunmanın arkasına koşu yaparak bu maçın yıldızı olacağını söylemiştik" ifadelerini kullandı.

İyi bir oyun şablonu oturtmaya çalıştıklarını kaydeden Damla, çift santrfor sistemiyle hem hücum hem de takım savunması anlamında oldukça yol aldıklarını söyledi. Damla, "Bu hafta 4-4-2 sistemi üzerinde çalıştık. Bunun karşılığını bugün gördük. İyi bir oyun, inanılmaz bir mücadele ile yukarıya ortak olmak istedik. Güzel bir galibiyet oldu. Müthiş bir atmosfer vardı. Seyircimize de desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.