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Serinlemek için ırmağa giren Afgan çoban boğuldu
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Aktüel Serinlemek için ırmağa giren Afgan çoban boğuldu
Aktüel

Serinlemek için ırmağa giren Afgan çoban boğuldu

Tokat'ın Zile ilçesinde serinlemek için ırmağa giren Afgan uyruklu çoban boğuldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 00:06:00 -
Serinlemek için ırmağa giren Afgan çoban boğuldu

Tokat'ın Zile ilçesinde serinlemek için ırmağa giren Afgan uyruklu çobanın boğulduğu bildirildi.

Narlıkışla köyünde serinlemek için ırmağa giren Afgan uyruklu 22 yaşındaki çoban Osman Şahin bir süre sonra suda kayboldu.

Çobanın arkadaşları jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi.

Samsun'dan gelen dalgıç polisler 1 saatlik çalışmayla Şahin'in cesedini sudan çıkardı.

Cenaze, otopsi için Zile Devlet Hastanesi morguna kaldırıld.

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