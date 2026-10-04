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Yerel Serinlemek için Batman Çayı’na girdi! 17 yaşındaki genç boğuldu
Yerel

Serinlemek için Batman Çayı’na girdi! 17 yaşındaki genç boğuldu

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Serinlemek için Batman Çayı’na girdi! 17 yaşındaki genç boğuldu

Batman Çayı’na arkadaşlarıyla birlikte giden 17 yaşındaki Muhammed Ali Aydın suda kayboldu.

Batman’da serinlemek için çaya giren gençten acı haber geldi. Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla piknik yapmak için İstiklal Parkı yakınlarındaki Batman Çayı kenarına gelen Muhammed Ali Aydın (17), serinlemek için suya girdi.

 

Çayda birkaç metre ilerledikten sonra çırpınmaya başlayan Aydın, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye müdürlüğüne bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi.

 

Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aydın'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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