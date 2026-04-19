Serikspor veda etti, Manisa FK umudunu korudu! Trendyol 1. Lig'de matematiksel gerçek: Antalya ekibi küme düşen son takım oldu

Trendyol 1. Lig’in 36. haftasında Manisa Futbol Kulübü evinde konuk ettiği Serik Spor’u 1-0 mağlup etti. Antalya ekibi Serikspor, aldığı mağlubiyetle matematiksel olarak Trendyol 1. Lig’den düşen son takım oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu. Serik Spor Teknik Direktörü Branimir Petrovic, "Sözlerime futboldan uzak bir konuyla başlamak istiyorum. Yakın zamanda Kahramanmaraş ve Urfa’da çok acı verici olaylar yaşadık. Kaybettiğimiz canlar için dua etmeliyiz. Türk Milleti’ne ve yakınlarına baş sağlığı dilerim. Maça gelecek olursak buraya 3 puan almak için gelmiştik. Aslında fırsatlarımız da vardı. Takımın son 20 günündeki durumu dolayısıyla bizim için çok zordu. Takımın bugün sahada savaştı, bunu gördük. Nasibimizde düşmek olsa bile bu şekilde mücadele ederek düşmeliydik. Sezon başından bu maça kadar mücadele eden tüm kadro ve teknik ekibe teşekkür ediyorum. Hepimiz çok üzgünüz. Ben bir hoca olarak taraftarımızın ne hissettiğini çok iyi anlıyorum. İnişli-çıkışlı bir sezon geçirdik ama demek ki böyle olması gerekiyormuş. Bazen ilerleyebilmek için iki adım geriye de atmak gerekir. Manisa kulübüne teşekkür etmek istiyorum. Play-off hattında başarılar diliyorum" dedi.

Manisa FK cephesi

Aldıkları galibiyetten dolayı oyuncularını kutlayan Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Ahmet Pektaş, "Karşılaşmaya çok doğru hazırlandık. Hafta içinde yaptığımız analizlerde, antrenmanlarımızda rakibimizi iyi analiz ettik. Rakibimiz her ne kadar topa sahip olduğu anlarda çok etkili olmasa da çok katı savunma yapan bir takımdı. Gol yemediği sürece oyunun içerisinde kalan bir takımdı. Bunun geçen hafta çok zor bir deplasman olmasına rağmen ki Keçiörengücü deplasmanında gösterdiler zaten. Biz de topa sahip olurken hücum opsiyonu oyunlarımızı elimizden geldiğince kullanmaya çalıştık. Şunu biliyorduk, kazandığımız toplarda direkt geçiş yaptığımızda gol bulma ihtimalimiz bugün fazlaydı. Ya da oyun 3. bölgedeyken hareketlilik, atak yön değişimleriyle pozisyon bulma ihtimalimiz fazlaydı. Nitekim de çalıştığımız yerden çalıştığımız gibi bir gol bulduk. Bizim adımıza güzel oldu. Çünkü 1-0 olduktan sonra da rakibimizin konumu gereği daha çok üstümüze geleceklerini ve çok daha fazla pozisyona girebileceğimizin de farkındaydık. Bunları da denedik ama değerlendiremedik. Zaman zaman etkili olduk. Daha farklı da olabilirdi. Tabii en başta kendi oyuncularımızı, emeği olan herkesi, personelimizi, yönetimimizi, herkese teşekkür ediyorum. Bize yakışanı yaptık. Nasıl oynamamız gerekiyorsa öyle oynadık. Herkesin burada bir emeği var. Rakibimize geçmiş olsun, bundan sonraki dönemlerinde başarılar dilerim" diye konuştu.

"Elimizden gelen en iyisini yapacağız"

Play-off şanslarını da değerlendiren Pektaş, "Tabii futbol bu. Kağıt üstünde yazdığımız gibi olmuyor. Bandırmaspor bugün işte Amed maçında galip geldi. Biz Keçiörengücü maçına final gözüyle bakıyorduk bizim adımıza, tabii yine aynı gözle bakıyoruz. Bizim adımıza bir şey değişmedi. Çünkü futbolda bazen yüzde 1 bile çok büyük bir ihtimal olabiliyor. Son ana kadar şansımızı deneyeceğiz. Elimizden gelen en iyisini yapacağız. Her maça hiç şansımız kalmasa dahi aynı ciddiyetle hazırlanmaya devam edeceğiz. Bence bizim için en önemlisi bu. Yani bugün matematiksel olarak bitmiş olsaydı dahi Keçiörengücü’ne aynı hazırlığı yapacaktık. Şu an evet ihtimal olarak biraz düşük, gerçekçi olmak lazım. Ama ihtimal var. İhtimal varsa her zaman ümit de vardır. Elimizden gelen en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı..