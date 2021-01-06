Seri muhakeme ve basit yargılama usullerinde birinci yıl geride kaldı

ANKARA (AA) - Adalet Bakanlığının, yargılamaların hızlandırılması ve sadeleştirilmesi hedefi doğrultusunda 1 Ocak 2020'de hayata geçirdiği seri muhakeme ve basit yargılama usulleri, geçen bir yıllık sürede başarıyla uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Yargı Reformu Stratejisi kapsamında, yargılamaların hızlandırılması ve sadeleştirilmesi amacıyla hayata geçirilen seri muhakeme ve basit yargılama usulleri sayesinde binlerce dosya kısa sürede çözüme kavuştu.

Seri muhakeme usulünün başladığı 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıklarınca düzenlenen talepnamelerden 57 bin 396'sı mahkemelerce karara bağlandı.

Soruşturma evresi sonunda kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilmediği takdirde seri muhakeme usulü uygulanıyor. Seri muhakeme usulünde, şüphelinin avukatın yanında teklifi kabul etmesi halinde Cumhuriyet Savcısı mahkemeye talepname gönderiyor. Mahkemede aynı gün içerisinde hüküm verilerek, süreç bir günde tamamlanıyor.

Basit yargılama ise asliye ceza mahkemesinin görev alanına giren ve üst sınırı iki yıla kadar suçlarda uygulanıyor. 1 Ocak 2020 ila 31 Aralık 2020 tarihleri arasında 70 bin 938 dosyada, 83 bin 47 suçta basit yargılama usulünün uygulanması sonucu karar verildi. Bu kararların 31 bin 445'i kesinleşti. Kesinleşen dosyalardaki suç sayısı ise 36 bin 469 oldu.

Basit yargılama usulünde yargılama, kamu davası açıldıktan sonra ortalama üç ayda tamamlanıyor. Asliye ceza mahkemeleri, iddianamenin kabulünden sonra adli para cezası veya üst sınırı iki yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verilebiliyor. Mahkeme tarafından basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verilen bir dosyada, taraflara iddianame tebliğ edilerek beyan ve savunmalarını 15 gün içinde yazılı olarak bildirmeleri isteniyor. Sürenin bitiminde, mahkeme duruşma açmadan dosya üzerinden karar veriyor.