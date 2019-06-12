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Serhad illerini futbol bir araya getirecek

Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinde örgütlenmiş olan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonları, bir ilke imza atarak, dörtlü final organizasyon gerçekleştirecekler.

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:11
Serhad illerini futbol bir araya getirecek

Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinde örgütlenmiş olan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonları, bir ilke imza atarak, dörtlü final organizasyon gerçekleştirecekler.


Iğdır Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Iğdır Belediyesi ev sahipliğinde 29 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan “Dörtlü Final” müsabakaları, Serhan illerini bir araya getirecek.


Projenin birliktelik açısından önemli olduğunu kaydeden Ağrı ASKF Başkanı Erkan Kösedağ, “Bu proje aynı coğrafyada yıllardır birlikte yaşayan, farkı kültürlerdeki illerin tanıtılmasına katkıda bulunacağı gibi, aynı zamanda futbolun bir araya getirebilme gücünü yansıtacak. Dörtlü Final kapsamında Iğdır ilinde aynı gün üç karşılaşma yapılacak. Yapılacak olan maçlar sonunda şampiyon olan ilimiz, kupanın sahibi olacak. Federasyonlar kendilerince belirlediği kadroları ile mücadele edecekler. Bunun için dört federasyonumuzda gerekli hazırlıkları yaptı. İnşallah dostça geçecek ve sonrasında dostlukların pekişeceği bir organizasyon olacak” dedi.


Dörtlü final organizasyonunun, ilerleyen zamanlarda ev sahipliğinin değişerek devam ettirilmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 14:11
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