Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sergen'den Samuel Eto'o açıklaması! 'Gerek yoktu'

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Eto'o'nun, deplasmanda oynanan Antalyaspor maçında rakip takım taraftarları tarafından protesto edilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

18 Nisan 2018 Çarşamba 11:33
Sergen'den Samuel Eto'o açıklaması! 'Gerek yoktu'

Yalçın, Kayacık Tesisleri'nde, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Eto'o'nun önemli ve başarılı bir oyuncu olduğunu söyledi.

Futbolculuğun bir meslek olduğunun altını çizen Yalçın, "Eto'o'nun başına gelen, çok önemli bir konu değil. Zaten Türkiye'de sürekli, herkesin başına gelen bir konu. Eto'o kariyeri çok yukarıda olan, üst düzey bir oyuncu. Bugün Rusya, tanıtım kampanyasında kullanmak için Eto'o'yu çağırıyor. Demek ki bu gerçekten çok önemli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

Yalçın, Eto'o'ya gösterilen tepkiyi gereksiz bulduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Oyunculara biraz saygı duymak lazım. Türk olsun, yabancı olsun, çocuklar çıkıyor, ellerinden gelen mücadeleyi yapıyorlar. Bir gün burada oynarlar, öbür gün başka takımda oynarlar. Bu profesyonel iş. Her oyuncu bir yerlerde tabii ki mücadele edecek. Sonuçta oyuncuların geçim kaynağı bu iş. Bana göre sağlıksız bir tepkiydi. Gerek yoktu. Çünkü Antalyaspor'a uzun süre hizmet etmiş, orada çok başarılar sağlamış ve onlar için de önemli bir oyuncu."

Yalçın, yaklaşık 5 maçtır Konyaspor'a teknik direktörlük yaptığını, bu süreçte takımın oyuncularıyla, yönetimiyle, taraftarlarıyla birlik ve beraberliğiyle gayretini gördüğünü belirtti.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 11:33
  1. Antalya
  2. Atiker Konyaspor Haberleri
  3. Atiker Konyaspor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yıldız futbolcu Fener'e dönüyor!
    1. Yıldız futbolcu Fener'e dönüyor!
    2. Devler devletlere karşı birleşti
    3. Donald Trump: Pompeo ile Kim Jong-un..
    4. Popüler kültür: Modern toplumun yeni..
    5. Kritik zirve sona erdi!
    6. Külliye'de erken seçim görüşülürken..
    7. Çocuklar kahve içmeli mi?
    8. Bakan Soylu'dan açıklama:10 bin polis..
    9. Örgüte üyelikten 300 kişiye idam..
    10. Güntekin Onay'dan çarpıcı açıklama!..
    11. Ali Koç'tan yüzyılın bombası Zidane ve..
    12. Nagehan Alçı 'Ben demiştim' deyip..
    13. Üniversite sınavında FaceTıme..
    14. Gaziantepspor, Eskişehirspor maçına..
    15. Destici'den erken seçim yorumu: BBP..
    16. Şahin Ç. yanlış yeri yaktı!
    17. Böyle insanlardan uzak durun!
    18. Yunanistan'dan küstah açıklama!
    19. Nefesler tutuldu! Kritik görüşme başladı
    20. Premier Lig'in en iyi 11'i belli oldu!
    ‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
    ‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
    Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
    Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
    Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
    Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...
    Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
    Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim teklifine cevap!
    Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim teklifine cevap!