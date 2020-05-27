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Spor

Sergen Yalçın'ın listesindeki yabancı kaleci

Karius'un ayrılmasının ardından kaleci arayışı içinde olan Beşiktaş Volkan Babacan'ın ardından PSV'nin Utrecht'te kiralık olarak forma giyen file bekçisi Jeroen Zoet'i de listesine aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 09:51:00 -
Sergen Yalçın'ın listesindeki yabancı kaleci

Karius'un ayrılmasının ardından kaleci arayışı içinde olan Beşiktaş Volkan Babacan'ın ardından PSV'nin Utrecht'te kiralık olarak forma giyen file bekçisi Jeroen Zoet'i de listesine aldı.

29 yaşındaki Hollandalı kalecinin menajeriyle temasa geçildiği PSV ile görüşmenin de an meselesi olduğu gelen haberler arasında. Zoet'in PSV ile olan sözleşmesi 2021'de sona eriyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın şartların da uygun olması durumunda bu transfere sıcak baktığı kaydedildi.

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