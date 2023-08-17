Sergen Yalçın'dan Milli Takım itirafı

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlılardaki dönemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

porun Dibi kanalında konuşan Yalçın; "Göztepe maçındaki son 5 dakika, 10 sene gibi geldi bize. Fırat Aydınus, 4:59 gibi maçı bitirdi. Biz, hala maçın bittiğine inanamıyoruz. Herkes için çok zor bir sezondu ama bizim bulunduğumuz şartlar gereği bize çok uzun ve çok zor geldi. Çünkü ulaşılması çok zor bir hedefte ulaştık. Belki de hayatımın en mutlu günüydü." dedi.

Sergen Yalçın: "İmza süreci bizi yıprattı"

Deneyimli teknik direktör açıklamasında; "Şampiyon olduktan sonra 'Artık işimiz çok daha zor' demiştim. Çünkü başarıyı paylaşamıyorlar, herkes kendi üstüne bir şeyler almaya çalışıyor. Ondan sonra işimiz çok daha zorlaştı. 45 günlük imza süreci... Şampiyon olmuş bir adama, ertesi gün imza attırman lazım. O sürecin o kadar uzamaması gerekiyor. Şampiyon olmuş hocanı, medyadaki insanların ağzına vermemelisin. O süreç, bizi çok yıprattı." sözlerini sarfetti.

Milli Takım itirafı

Sergen Yalçın, kariyerindeki hedefi için; "Benim hedefim, milli takım. Milli takımda çalışmayı çok bekledim. Orası bizim için çok uygundu aslında. Oranın bir hocası var, yanlış anlamasın. O, benimle ilgili saçma sapan şeyler söyledi ama ben onunla ilgili söylemeyeceğim." açıklamasında bulundu.

"Gençleri anlıyorum"

Sergen Yalçın sözlerinin devamında; "Benim bütün çocukluğum, antrenmana gitmek için yollarda geçti. O yüzden, o çocukların neler çektiğini çok iyi biliyorum. Ersin'i, Rıdvan'ı çok iyi anlıyorum. Ersin ilk geldiğinde eli ayağı titriyordu, 'İstersen her maç 10 tane gol ye, yine sen oynayacaksın' dedim. Bana yabancı kaleci almak için yalvardılar. 'Almayacağım kardeşim' dedim. Ligi Ersin ile, kupayı da Utku ile oynadım. Çünkü onlara güvendim ve bunu onlara belli ettim. Ama bakıyorsun şimdi; Ersin yok, Utku yok, Rıdvan gitti oynamıyor. Emirhan'ı ben A takıma çıkardım. Sonra 4 milyon euro'ya Torino'ya gitti. Satılır mı diye isyan ediyorlar. 4 milyon euro, çok büyük para. 3 ay önce oyuncuya 400 bin TL vermezdi kimse. Ben, algı operasyonları yapmıyorum, antrenmanları drone ile çekip basına servis etmiyorum, sahanın ortasına ekran veya tahta koyup oyunculara bir şeyler anlatmıyorum. Biz, sadece işimizi yapıyoruz." dedi.

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Neftçi Bakü ile neden anlaşamadı?

Sergen Yalçın, Azerbaycan ekibine imza atmaması hakkında; "Neftçi Bakü ile görüştük, aslında güzel de geçti. Fakat maddi problemler oldu. Kendi kontratımdan bahsetmiyorum. Takımın bütçesi, istediğimiz durumda değildi. Azerbaycan'a oyuncu getirmek kolay değil. Onlar çok hazır değillerdi buna." ifadelerini kullandı.