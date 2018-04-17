Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sergen Yalçın "OHAL" ilan etti!

Küme düşme hattında bulunan Atiker Konyaspor, kendi evinde konuk edeceği Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

17 Nisan 2018 Salı 19:57
Sergen Yalçın "OHAL" ilan etti!

Atiker Konyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında 22 Nisan Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük aranın ardından başladı.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve topa sahip olma çalışmasıyla start aldı. Daha sonra 5'e 2 pas çalışması yapan oyuncular, kontrol-pas oyunuyla idmanı sürdürdü. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Tedavisi devam eden Amir Hadziahmetovic, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Öte yandan Samuel Eto'o'nun, bir organizasyona katılmak için Rusya'ya gittiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 19:57
  1. Rusya Federasyonu
  2. Sergen Yalçın
  3. Samuel Eto
  4. Konyaspor
  5. Kasımpaşa
  6. 22 Nisan
  7. Kayacık
  8. Rusya
  9. HABERLER

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kağıthane’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi ‘İstova’ satışa çıktı
    1. Kağıthane’nin en büyük kentsel dönüşüm..
    2. Süleyman Soylu merak edilen rakamları..
    3. Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!
    4. Milli baz istasyonu göreve hazır
    5. Bahçeli kurmaylarıyla bir araya geldi
    6. Antalya'da motosikletli gaspçı, genç..
    7. Orduya genç asker çekmek için eve..
    8. Almanya'da cansız manken korkuya neden..
    9. Gençler kavga etti kadınlar ayırdı!
    10. FETÖ'den tutuklanan kişisayısı..
    11. Saadet’e ‘Kemalist’ kanca!
    12. Trump doğruladı! Kim Jong-un ile...
    13. İran'da yabancı mesajlaşma..
    14. DAEŞ'in sözde yöneticisi öldürüldü!
    15. Yıldız futbolcu Fener'e dönüyor!
    16. Devler devletlere karşı birleşti
    17. Donald Trump: Pompeo ile Kim Jong-un..
    18. Popüler kültür: Modern toplumun yeni..
    19. Kritik zirve sona erdi!
    20. Külliye'de erken seçim görüşülürken..
    ‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
    ‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
    Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
    Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
    Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
    Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...
    Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...
    Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim teklifine cevap!
    Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim teklifine cevap!