Sergen Yalçın: Kümede kalmak istiyoruz

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu hafta maçında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Atiker Konyaspor, bu maçın hazırlıklarına başladı. Tatlıcak Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın gözetiminde başlayan antrenman ısınma ve topa sahip olma çalışmasıyla başladı. Daha sonra 5'e 2 pas çalışması yapan oyuncular, kontrol-pas oyunuyla idmanı sürdürdü. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

"HEPİMİZİN İSTEDİĞİ KÜMEDE KALMAK"



Takımdaki tüm futbolcuların elllerinden gelenin fazlasını yaptığını ifade eden Sergen Yalçın, "Bu sürecin çok sıkıntılı ve zor geçeceğini ilk geldiğimde de söylemiştim. Çok zorlu bir pozisyonda başladık ve ligin bitiminde hepimizin isteği Konyaspor'un kümede kalması. Oyuncularla beraber burada çok ciddi bir fedakarlık söz konusu. Takım oynadığı müsabakalarda özellikle oyuncular elinden gelenin en iyisini, hatta daha fazlasını yapmaya çalışıyorlar. Çok gayretli bir oyuncu grubu var. Bundan çok memnunuz. son oynadığımız maçta oyun oynayan takım bizdik. Çok pozitif olan taraf bizdik. Malesef üçüncü bölgede üretkenlikte biraz sıkıntı yaşadık. Yinede 4-5 tane pozisyonumuz vardı. Atabilirdik, kazanabilirdik. Son paslarda ve vuruşlardaki beceriksizliğimiz skorun berabere kalmasını sağladı. Rakibe ikinci yarı hiç pozisyon vermedik. Puan herzaman puandır diye düşünüyoruz" dedi.