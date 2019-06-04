Sergen Yalçın gitti! Yeni hoca Erol Bulut oldu
Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile anlaşmaya vardı.04 Haziran 2019 Salı 17:56
Malatyaspor'dan ayrılan teknik Direktör Erol Bulut, Alanyaspor ile anlaşmaya vardı.
Sezonu Sergen Yalçın ile tamamlayan Aytemiz Alanyaspor, sözleşmesi sona eren genç teknik adamla yola devam etmeme kararı aldı. Akdeniz ekibi Malatyaspor ile yollarını ayıran Erol Bulut ile anlaşmaya vardı.
Sezon sonunda Sergen Yalçın ile masaya oturan Alanyaspor, anlaşma sağlanamayınca rotasını Erol Bulut'a çevirdi. Erol Bulut ile bir görüşme gerçekleştiren Alanya Yönetimi, bugün yapılan toplantı sonrasında anlaşma sağladı.
Erol Bulut'u, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantepspor da istiyordu.
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