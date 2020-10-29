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Medya Serdar Ortaç'tan ‘boykot’ çağrısı! ‘At arabasına binin’
Medya

Serdar Ortaç'tan ‘boykot’ çağrısı! ‘At arabasına binin’

Sanatçı Serdar Ortaç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız malları için yaptığı boykot çağrısına destek verdi. Ortaç, "Fransız marka arabaya bineceğine at arabasına bin!" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 14:17:00 - 2020-10-29 14:21:26
Serdar Ortaç'tan ‘boykot’ çağrısı! ‘At arabasına binin’

Serdar Ortaç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı boykot çağrısına destek oldu.

Boykotu destekleyen Serdar Ortaç da sosyal medyada takipçilerine çağrıda bulunarak, "Fransız marka arabaya bineceğine at arabasına bin! Bütün Fransız arabalarını sat ya da değiştir!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Günboyu

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