Serdar Ortaç'ın Erdoğan sözleri olay oldu

Son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Serdar Ortaç, Günaydın'a verdiği röportajla dikkatleri üzerine çekti. Tuba Kalçık'a konuşan Serdar Ortaç, öncelikle dünyanın gündemindeki konuya değinerek şunları söyledi:

Azerbaycan'ın yanındayım: "Ermenistan, yıllardır Azerbaycan topraklarını utanmadan işgal etmiş durumda" diyen Ortaç, dünyanın buna ses çıkarmadığını söyledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Başkan Erdoğan'ın bu işgale artık yeter dediğini belirten Ortaç, "Bizim kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın sonuna kadar yanındayım" dedi.

Siyasi konulardaki görüşlerinizi de paylaşıyorsunuz sosyal medyada. Son günlerde Azerbaycan- Ermenistan çatışmasına yönelik fikirlerinizi de açıkça ifade ettiniz: Azerbaycan konusunda hassasım çünkü. Ben kendimi ruh olarak yarı Azeri görüyorum. Onların kültürünü, müziğini çok yakından biliyorum. Bir Azeri müzisyenden çok daha iyi bilirim onların müziğini. Ermenistan yıllardır Azerbaycan topraklarını utanmadan işgal etmiş durumda.

"Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Başkan Erdoğan bu işgale 'Artık yeter' dedi"

Zor bir coğrafya: Dünya da buna ses çıkarmıyordu yıllardır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Başkan Erdoğan bu işgale 'Artık yeter' dedi. Bizim kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın sonuna kadar yanındayım. Çok zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Sürekli sorun çıkaran komşularımız var. Yunanistan'ı görüyoruz işte; Doğu Akdeniz'de yaptıkları ortada. Sürekli gerilim çıkarmaya çalışıyor.

"Ben Başkan Erdoğan'ı seviyorum ama bu yandaşlık değil"

Yaptığınız açıklamalardan dolayı 'yandaş sanatçı' diye algılanma kaygısı taşıyor musunuz? Sosyal medyada bazı kesimler sanatçıları böyle hedef gösteriyor çünkü: Ben yandaş sanatçı değilim. Ben Başkan Erdoğan'ı seviyorum ama bu yandaşlık değil.

"Erdoğan'ı eleştirenlerin torunları 200 sene takdir edecekler"

Erdoğan'ı 200 sene sonra da takdir edecekler: Bakın iddia ediyorum; Erdoğan'ı eleştirenlerin torunları 200 sene sonra onu sevecek ve takdir edecekler. Niye biliyor musunuz? Türkiye'ye bıraktığı eserlerden, ülkemize yaptığı yatırımlardan dolayı... Herkesin görüşüne saygılıyım. Ama kendi fikrim var ve bunu açıkça beyan ediyorum. Atatürk, Menderes, Özal ve son olarak da Erdoğan, bu ülke için çok önemli şeyler yaptı.



Türk liramızı kıymetli hale getirdiler: Bakın benim babam CHP'liydi. Ben onun bu tercihine hep saygı duymuştum. Şimdi hükümetin yaptıklarını beğenmeyebilirsin, eleştirebilirsin buna saygı duyuyorum ama ben Başkan Erdoğan'ın ve AK Parti'nin icraatlarını beğeniyorum ve takdir ediyorum. İnsanlar da benim bu görüşüme saygı duymalı. Türk liramızı bile kıymetli hale getirdiler. Sadece değer açısından değil, görünüş açısından bile.



Yunanistan'ın Ayasofya'nın ibadete açılmasına gösterdiği tepki için ne söyleyeceksiniz?: İstanbul fethedildiği dönemdeki haline geri döndü. Böyle olması gerekiyordu. Çok doğru bir karar. Yunanistan'ın tepkisini aklım almıyor. Sana ne? Ayasofya bizim, kararı Türkiye verir. Müslümanlara karşı içlerinde nefret var Yunanistan'daki bazı kesimlerin.