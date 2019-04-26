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Serdar Gürler: “1 puana razıydık ama daha fazlasını yaptık”

Göztepe’nin başarılı futbolcusu Serdar Gürler, maçtan önce 1 puana razı olduklarını fakat daha fazlasını yaptıklarını söyleyerek, “Kalan 4 maçta kendi göbeğimizi kendimiz kesebileceğimiz duruma getirdik” dedi.

26 Nisan 2019 Cuma 23:31
Serdar Gürler: “1 puana razıydık ama daha fazlasını yaptık”

Göztepe’nin başarılı futbolcusu Serdar Gürler, maçtan önce 1 puana razı olduklarını fakat daha fazlasını yaptıklarını söyleyerek, “Kalan 4 maçta kendi göbeğimizi kendimiz kesebileceğimiz duruma getirdik” dedi.


Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir’i 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunana Göztepe’nin başarılı futbolcusu Serdar Gürler, “Soru sordular aşağıyı da, yukarıya da karıştırdınız diye. Yukarı bizi ilgilendirmiyor. Bizim amacımız puan ve puanlar almaktı. Aklımızdaki ona göre mücadele etmekti. O mücadeleyi verdiğimizi düşünüyorum. İkinci golden sonra gördünüz, herkes tribünlere koştu. Herkes birbirine sarıldı. Çok zor bir süreçten geçiyoruz, geçtik. Başakşehir şampiyonluğa oynuyor. Zor bir deplasman. İyi galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Kalan 4 maçta kendi göbeğimizi kendimiz kesebileceğimiz duruma getirdik. İnşallah evimizde galibiyet istiyoruz” diye konuştu.



“Kalan 4 maçta hak ettiğimiz yeri herkese göstermek istiyoruz”


Başakşehir’i yendikleri için sevinçli olduklarını ifade eden Gürler, “Sadece 1 maç kazandık. Önümüzde 4 tane daha maç var. İstanbul takımlarını yenmek ekstra puan gibi düşünülüyordu. Biz burada 1 puana razıydık. Ama daha fazlasını yaptık. Yüreğimizi ortaya koyduk. Artık 4 tane kendi rakiplerimize göre maçımız olacak. Bu 4 maçta hak ettiğimiz yeri herkese göstermek istiyoruz” şeklinde konuştu.



“Sahaya çıkarken herkes kenetlendi”


Son 5 hafta neyin eksik olduğunun sorulması üzerine 27 yaşındaki futbolcu, “Sahada 30 tane savaşçı vardı. Başkanımız dün herkesi yanına aldı. İnanılmaz bir güven vardı. Sahaya çıkarken herkes kenetlendi. 5 haftada olmayan 1 maçta biriktiğini dışarıdan siz, içeriden biz hissettik. Neden böyle oldu diye sorarsanız, inan biz de bilmiyoruz. Belki lidere karşı oynuyorsunuz diye olabilir. Bizim amacımız lideri kovalamak değil, kümede kalmak. Kendi rakiplerimizi yenmek istiyoruz. Son 4 maç kaldı. 3 tane kendi evimizde oynayacağız” diye cevap verdi.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 23:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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