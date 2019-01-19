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Serdar Arseven'den Liseler Arası Müzik Yarışması'na tepki: Müstehcen kıyafetler, başörtülü kızlar, yarışan imam hatipliler

Bu yıl 22.si düzenlenecek 'Liselerarası Şarkı Yarışması'na tepkiler devam ediyor. Yeniakit.com.tr'deki 'Kitabın Ortasından' köşesinde yarışmayı değerlendiren Gazeteci Serdar Arseven; "Bizim zamanımızda 'Halk Oyunları' yarışmaları ile 'Bilgi Yarışmaları' vardı. Burada çok farklı bir yarışma formatı görünce aklıma 'Ne yapılmak isteniyor?' sorusu geldi" ifadelerini kullandı.

19 Ocak 2019 Cumartesi 19:20

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA

28 Şubat döneminden bu zamana 21 yıldır aralıksız olarak yapılan 'Liselerarası Bilgi Yarışması' 22.si ile bu yıl gerçekleşecek. Yarışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Serdar Arseven liseli öğrencilerin müstehcen kıyafetler ve kültürümüze ait olmayan şarkılarla böyle bir yarışmada buluşturulmasına tepki gösterirken şu ifadeleri kullandı:

"Köşe yazımızda işledik, konu ile ilgili haberler art arda geldi. 22.si düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 'Liselerarası Müzik Yarışması'ndan bahsettik. 28 Şubat sürecinde başlatılan etkinlik bugün de devam ediyor. Yarışmanın içeriğine baktım. Popstar yarışması şeklinde düzenlenmiş. Acun Ilıcalı'nın Popstar isimli bir programı vardı. Liseleri de Popstar konseptli bir yarışlmada mücadele ettiriyorlar. Listeye baktım ki içinde İmam Hatip Liseleri de var. Yarışmanın yayınlanan video görüntülerine baktığımda da ellerinde gitarlar ve dans figürleri ile 'Başörtülü' hanım öğrenciler olduğunu gördüm. Bazı liselerdeki kız öğrenciler son derece müstehcen kıyafetlerle gösteri yapıyorlar. Milli Kültürümüze ait bir eser bile yok. Bizim zamanımızda 'Halk Oyunları' yarışmaları ile 'Bilgi Yarışmaları' vardı. Burada çok farklı bir yarışma formatı görünce aklıma 'Ne yapılmak isteniyor?' sorusu geldi"

'Milli' eğitim istiyoruz

"Eurovision şarkı yarışmasının yayınlandığı dönemlerde milyonlarca aile ekranlara kilitlenirdi. Bugünkü siyasi irade baktı ki hem puanlama usülü hem de verilen mesajlarla (Eşcinselliği empoze etmesi) ortada bir sıkıntı var. Katılmama kararı aldı. Bu adım bazı çevreler tarafından eleştirilse de destek buldu. Şu anda tartışma gündeminde bile değil. Milli Eğitimin okullarıi liselerimiz Popstar yarışmasında yarıştırıyorlar. Öğrenciler ciddi bir hazırlık süreci yaşamışlar. O kareografiler, zengin içerikler zahmet isteyen konular. Sanırım bir grup yıl boyunca o güne hazırlanmıştır. Peki o hazırlığı yapacak vakti nerden buluyorlar? Bir İmam Hatip öğrencisi için düşünelim. 'Meslek Dersler' var. Hani bazı çevreler buna 'Meslek Dersleri' diyor. Kur'an-ı Kerim, Fıkıh, İslam Ahlakı dersleri var. O öğrencilerin zaten çok yüklü bir müfredatları var. Bunlarla birlikte bu çocuklar 'Liselerarası Müzik Yarışması'na hazırlanmışlar. Demek ki devam mecburiyetinde birtakım kolaylıklar sağlanmış. Yetkililer açıklamalarında; 'İnşallah buradan Popstarlar çıkacak' diyorlar. Bir yandan 'Yerli' ve 'Milli' gençliğe ulaşma arzumuzu dile getirirken bir yandan da 'Eğitim' ve 'Kültür' konularındaki eksikliklere dikkat çekiyoruz. Diğer yandan da böyle etkinliklerle karşılaşıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığından tabii ki beklentilerimiz var. Öncelikle 'Milli' eğitim diyoruz. 'Milli' bir çerçeveyi sunabilmesi lazım"

'Aydınların biraraya gelmesi gerekir'

"Bir ülkede sürekli olarak seçim kazanan bir siyasi iktidar varsa, o iktidarın da karizmatik bir lideri varsa; 'Muhalefet, sivil toplum, üniversiteler, diğer eğitim kurumları, medya memleketin hayrına bir takım oyunu ortaya koyabilecek durumda değilse ve memleket ufak ufak menfaat adacıklarına ayrılmışsa, menfaatler üzerinden de çekişme başlamışsa orada endişe etmek gerekir. Dolayısıyla bütün bunları düzeltecek bir yapı gerekiyor. Bu yapıyı da aydınların, kendilerini aydın olarak nitelendirenlerin teşvik etmesi gerekiyor. Bunun için de insanların fikirlerini endişe etmeden dile getirmeleri gerekiyor. İnşallah Türkiye böyle bir ortama kavuşacaktır ve yarınları bugünlerden daha güzel olacaktır"

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 19:20
  1. Aydın
  2. Serdar Arseven
  3. Liselerarası Müzik Yarışması
  4. Eurovision

YORUM YAZ

  • Mehmet DüzMehmet Düz12 dk önce
    Biz buna özgürlük diyoruz, isteyen istediğini yapar, yer, giyer, içer. Milli kelimesinden sizin gibiler yüzünden tiskindim. Bu saydıllarınız Milli değil Arap kültürünün eseridir. Çok istiyorsanız uzak değil hemen şuracıkta zorla tutan yok. Yemin ediyorum dinden soğuttunuz beni.
  • Kocasolak Kocasolak 16 dk önce
    Geldiğimiz durum bu! İmam hatip mezunları artık camilerde tiyatro bale ve opera yaparlar. Ülke olarak TEK ihtiyacımız BUNLARDIR.
  • Mehmet SelimMehmet Selim16 dk önce
    İmam hatipliler insan değilmi, dans edemezdi, şarkı söyleyip gitar çalamazmı.. 9 eylül ilahiyattaki ablaları neler yaptı bişey diyemediniz.. Çok geriden geliyorsunuz akitçiler.. Günaydın
  • KemalKemal43 dk önce
    Bu olanlar AKP zihniyetinin ürünüdür. Şimdi de CHP yi suçlarsınız utanmadan. Başörtülü şuursuz müslümanların şuursuz kılarını sahneye CHP çıkardı dersiniz
  • 28 şubat imam hatip liseli28 şubat imam hatip liseli48 dk önce
    28 şubatı biz hak etmiştik taaa o zamanlarda erkek öğrenciler kız öğrenciler harem salamlık okurduk. Erkek sınıfı bir yığın ipe sapa gelmez adamla doluydu her sınıfta 10 15 öğrencı bayan hocaların başına toplanır etek altına bakardı kasıtlı izdiham yaratıp bayan hocaları elle taciz ederdi. yeni bir subat daha yaklaşıyor bence. Bu formatta trt de kuran kerim yarışmasında teganniyle kuran okuyan soytarılarda türedi acun ilıcalıya ödül verende bir imam hatipli siysetci.
  • HanzoHanzo54 dk önce
    bu gibi yerlerde sahneye cikip sarki söyleyenin ben aklini oksayayim. ne mal genclerimiz var.
  • Halit Halit 56 dk önce
    Eskiden başörtüsü bir değerdi tesettür idi şimdi aksesuar abdestsiz namazsız başörtü modasıyla yola devam diyen bir arsız imansız bir nesil türedi malesefben şahsen bunlardan utanıyorum.
  • SüleymanSüleyman1 sa önce
    Şimdi. Bu durumdaki sözde başörtülülere bir DENİZ ÇAKIR çıkarda defolun gidin lan burdan derse yerden göğe kadar haklıdır DENİZ ÇAKIRA kızmak yerine keşke böyle sözde başörtülülere kızsaydık
  • hasanhasan1 sa önce
    Akp nin islama büyük hizmetleri oldu,islam dini çok modern bir hale geldi rte sayesinde.Önemli olan başörtü.Ahlakın bir önemi yok.Başörtülü o...pu,namaz kılan hırsız,kuran okumayı bilen p...zvk lerle doldu memleket.İnsanın özü ile değilde şekli ile ilgilenirsen bundan başka birşey olması beklenemez.
  • tarıktarık2 sa önce
    iki çocuğumu imam hatıp ortaokuluna gönderdim çok pişmanım. saçma sapan şeyler öğreniyorlar. mesela kadın sesi haram değil gibi..

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