Serdar Arseven anlattı! Fatma Girik'ten Refah Partililere: Çarşaflılar!

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Youtube kanalından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Serdar Arseven, bir dönem Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den Şişli Belediye Başkanlığı yapan Fatma Girik ile yaşadığı anısını anlattı.

Merhum Necmeddin Erbakan Hoca'nın yükseliş döneminde, bazı medya kuruluşlarının Milli Görüş için ortaya attığı gerçek dışı bilgilere değinen Arseven, "Rahmetli Erbakan Hoca yükseliş döneminde sürekli oy arttırırken, bir kısım medya, 'Refah Partililer mini eteklilerin bacaklarına jilet atıyorlar', 'Erkeklere çarşaf giydirip oy kullandırıyorlar' gibi gerçek dışı bilgileri kamuoyuyla paylaşıyorlardı. Refah Partisi'nin yolunu kesmeye çalışarak böyle bir algı oluşturuyorlardı." dedi.

Arseven, dönemin Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik ile tanıştığı günü şöyle anlattı:

"Bir gün İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nı takip ediyordum. O zamanlar sosyal medya olmadığı için bizi genelde okuyucularımız tanırdı. Fatma Girik de tanımıyordu. Belediye başkanıydı ama o güne kadar kendisi ile röportaj yapmaya gitmemiştik. 'Yavrum gel bakayım sen bana' dedi. Gittim, 'sen gazetecisin değil mi?' diye sordu. 'Evet' dedim. Bana çok önemli açıklamalar yapacağını söyledi. 'Yazar mısın?' diye sordu. 'Olur sayın başkan, yazarım' diye karşılık verdim. 'Refah Partililer mini eteklilerin bacaklarına jilet atıyorlar, erkeklere çarşaf giydirip oy kullandırıyorlar' gibi şeyleri o da söyledi. 'Hatta benim ağzımdan yaz' diye de ekledi. Bu konularda çok araştırma yaptığımı, konulaşanların yalan olduğunu söyleyerek karşılık verdim. 'Sen hangi gazetede çalışıyorsun?' diye sordu. 'Cuma Dergisi' dedim. 'Sen de Cumaymışsın, kime ne anlatıyorum' cevabını verdi. Söylediklerinin doğru olmadığını tekrarlayarak, 'anlatın ama bunlar doğru değil' dedim. 'Tabi, tabi sizin kafanız işte böyle' karşılığını verdi. Kafamızdaki siyasi figür olarak 'sanatçı' işte bu."

Arseven, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "Fatma Girik'in ölümünün ardından bazı paylaşımlar gördüm. Zamanında söylediği sözlerden ve yaptıklarından dolayı nahoş ifadeler de kullanılmış. Ben buna da katılmıyorum. Fatma Girik'in dünya görüşü ile benim dünya görüşüm taban tabana zıttı, aramızda bir muhabbet bağı da yoktu. Ama en azından sevenlerinin acılarına saygı göstererek başsağlığı dilemek lazım."