Serdar Ali Çelikler: Galatasaray, kadrosu şu anda en iyi takım

Spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Denizlispor'un 2-0 kazandığı Galatasaray maçını değerlendirdi.

Galatasaray, kadrosu şu anda en iyi takım. Tek tek iyi futbolcular var ama oyun planı konusunda soru işaretliyim şu an. Muhakkak oturacaktır.

Bu plansızlığa rağmen penaltı gol olsa Galatasaray bu maçı çok büyük ihtimalle kazanırdı.Gol de oyun ve plan ile değil Recep'in klası ile geldi. Yani 10 kişilik Galatasaray'a karşı Denizlispor oyunla üretken olamadı. Bireysel kalite ile skor bulundu. 1-0'dan sonra Denizli rahatladı ve ondan sonra oyun üstünlüğü de geldi. 2. golden önce Luyindama'nın yediği çalıma da dikkat çekmek lazım.