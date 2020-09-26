'Şerbetli Faşist' şimdi de Kızılay'a sırnaştı

Fatih’te Suriyelilere düşmanlığıyla bilinen duyarlı Müslümanlar tarafından ‘şerbetli faşist’ olarak tanımlanan ve sosyal medya hesabını Türkiye’de yaşayan Suriyeli vatandaşlara hakaret etmek için kullanan İyi Partili İlay Aksoy, şimdi de Kızılay’a sırnaştı.

İftira ve provokasyon kaldığı yerden devam

Bir bağışçı tarafından Ramazan ayında Suriyeli mültecilere verilmek şartıyla hazırlanıp Kızılay’a bağışlanan, yardım kolileri için provokasyonlarına ve iftiralarına kaldığı yerden devam eden İyi Partili İlay Aksoy, skandal bir paylaşıma daha imza attı.

Tepki gecikmedi

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı bir videoda, Suriyeli mülteciler için hazırlanmış bağış kolileri için ‘Bağışlarımız nereye gidiyor, Nerelere sevk ediliyor’ diyerek provokatif söylemlerde bulunan İlay Aksoy’a vatandaşlar tepki gösterdi.

Videoda yardım kolilerinin hazırlandığı görüntülerde İyi Partili İlay Aksoy’un neye dayanarak bu sonuca vardığı ise merak konusu oldu.

Şerbetli faşist İlay Aksoy’un provokatif paylaşımında, “Fatih’te Suriye Nur Derneği muhaliflerin derneği. Dernek Sur. Üniv. Yerleşmesinde, denklik almak isteyen Dr. Yardımcı oluyor. Ayrıca Kızılay’dan yardım alıyor! Bakın bağışlarımız nereye gidiyor ve nasıl daha sonra yeniden ambalajlanıp yeni etiketlerle başka yerlere sevk ediliyor.” sözleri tepkilere neden oldu.