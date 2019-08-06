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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 260,80 lira oldu.

06 Ağustos 2019 Salı 17:42
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 260,80 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı’da 260,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 260,80 liradan, bin 717 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 738 liradan, 238 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 242 liradan, bin 678 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 698 liradan, 839 liradan alınan Yarım Ziynet 849 liradan ve 420 liradan alınan Çeyrek Ziynet 425 liradan satıldı.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 17:42
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