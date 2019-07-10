Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 258,90 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 258,90 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 258,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 258,90 liradan, bin 705 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 726 liradan, 236 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 240 liradan, bin 666 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 686 liradan, 833 liradan alınan Yarım Ziynet 843 liradan ve 417 liradan alınan Çeyrek Ziynet 422 liradan satıldı.

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