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Ekonomi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınav tarihi açıklandı
Ekonomi

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınav tarihi açıklandı

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğin serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarına ilişkin duyuru yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 12:38:00 -
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınav tarihi açıklandı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değişen 16 Ocak  2005  tarih  ve  25702  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanmış  “Yeminli  Mali  Müşavirlik  ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre, düzenlenen Serbest Muhasebeci  Mali  Müşavirlik  Sınavları,  aşağıda  belirtilen  tarihlerde  Ankara,  İstanbul  ve  İzmir illerinde yapılacaktır.

Bu sınava; stajını tamamlayan serbest muhasebeci mali müşavir aday meslek mensupları, Serbest  Muhasebeci  meslek  mensupları  ve  3568  sayılı  Yasa’nın  6’ncı  maddesine  göre,  hizmet sürelerini stajdan saydıran aday meslek mensupları katılacaktır.

2022/1 Dönemi, 

SMMM Sınav Tarihleri     : 19–20 Mart 2022

İlk kez katılacaklar için başvuru tarihleri      : 3–31 Ocak 2022

Tekrar katılacaklar için başvuru tarihleri       : 1–21 Şubat 2022

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 31 Ocak 2022 tarihi itibariyle stajlarını fiilen tamamlamış olmaları (Stajdan sayılan hizmetler, stajdan sayılan kurslar v.b) gereklidir.

Serbest  Muhasebeci  Mali  Müşavirlik  Sınav  başvuruları  TESMER  Otomasyon  Sistemi (TEOS) üzerinden online olarak yapılacaktır.

•İlk  kez  sınava  katılacak  adaylar,  TEOS  üzerinden  ön  başvurusunu  yaptıktan  sonra  bu belgenin   yazıcı   çıktısını,   sınav   başvuru   dosyası   ile   birlikte   bağlı   olduğu   SMMM   Odası Başkanlığına teslim edecektir.

•Sınav  süresi   devam  eden   adaylardan   tekrar   sınava  girmek  isteyenlerin   ise  TEOS üzerinden başvuru yapmaları yeterlidir.

Sınava  girecek  adayların,  yukarıda  belirlenen  süreler  içerisinde  başvurularını  yapmaları gerekmektedir. Süresi içerisinde başvuru yapmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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