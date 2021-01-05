İSTANBUL (AA) - Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Seramik Federasyonu (TSF) Başkanı Erdem Çenesiz, Türkiye'nin makine ve seramik sektörlerinin halihazırda gurur verici tablolar çizdiğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Türkiye'nin seramik ihracatının arttığını söyledi.

ÇCSİB, TSF, Makine ve Aksamları İhracatçılar Birliği (MAİB), Türkiye Makine Federasyonu (MAKFED) iş birliğinde düzenlenen "Seramik Sektöründe Yerli Makine ve Teknolojinin Geliştirilmesi" programı, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, sektör temsilcileri ve firmaların katılımıyla gerçekleşti.

ÇCSİB ve TSF Başkanı Erdem Çenesiz burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin makine ve seramik sektörlerinin halihazırda gurur verici tablolar çizdiğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Türkiye'nin seramik ihracatının arttığını söyledi.

Seramik sektörünün yüzde 82 yerli katma değer oranıyla ihracat yaptığına dikkati çeken Çenesiz, şunları kaydetti:

"Her 100 dolarlık ihracatın 82'i doları bu ülkeye kalıyor. Elbette hepsi firmalara kalmıyor. Keşke firmalara çok kalsa ama bu gelen paranın önemli bir kısmı emek yoğun sektör olduğu için çalışanlarımıza, hammadde tedarikine, nakliyecilere ve Türkiye'nin birçok sektörüne paylaştırılıyor. Önemli bir oran diye düşünüyoruz. Bu yüzde 18'lik Türkiye de kalmayan kısma ise enerji dahil."

Çenesiz, seramik sektörünün yüksek katma değer sağlayan bir sektör olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Seramik sektöründe ilk yatırım olan makineleri eğer bir yerlileştirirsek toplamda ülkemizin kazandığı cari açık faydası çok daha büyük olacaktır. Hali hazırda birçok makine üreticisi var ki sektörlerimize hizmet veriyor. O firmaların hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum.Çok başarılı firmalarımız var. Amacımız bu firmaları sektörle tanıştırmak. Yerlileştirilen makine ve teknolojiler sadece Türkiye'deki fabrikalara satılmakla kalmayacak ve diğer ülkelere daha da fazla ihraç edilecek. Dolayısıyla bu bir ikame politikası olduğu kadarda ihracatı geliştirme politikasının ilk adımı."





- "İthalat, rakibimiz olan ülkelerdeki gibi muhakkak dizginlenmeli"





Makine ve Aksamları İhracatçılar Birliği (MAİB) Başkanı ve Türkiye Makine Federasyonu (MAKFED) Başkan Vekili Kutlu Karavelioğlu, ilk toplantılarının 2005 yılında İstanbul'da 21 seramikçi ve 10 makinecinin buluştuğunu, o yıl 6 milyar dolar makine ihraç edildiğini, ithalatın ise 18 milyar dolar olduğunu belirtti.

Karavelioğlu, şunları kaydetti:

"İlk toplantıdan bu yana toplam ithalatımız 421 milyar dolar, toplam açığımız tam 221 milyar dolar. Birliğimiz 2002 yılında kuruldu. 2019'da TÜİK verilerine göre ihracatımız 19 milyar dolara ulaştı. Ürün olarak makine 2'nci ihraç malımızdır. 30 bine yakın imalatçımız 33 bine yakın ihracatçımız var. Geçen yıl biraz tuhaf gitti. Dünyada makine ithalatı yüzde 12 civarında düşerken bizde yüzde 15 arttı. Yıllık açığımız yine 10 milyar doların üzerine çıkacak. Önemli bir zemin kaybediyor görünüyoruz. Öncelikli hedefimiz dış ticaret fazlası vermek ama bunu daha çok makine ihraç ederek yada daha pahalı makineleri ihraç ederek yada makineden tesislere kayarak başaramayacağımız bellidir. İthalat, rakibimiz olan ülkelerdeki gibi muhakkak dizginlenmelidir. Bu hedefe ulaşmakta biz makine imalatçılarına düşen vazife elbette büyüktür."







