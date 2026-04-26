Tarım Seralarda hasat başladı Sezonun ilk karpuzu tezgaha merhaba dedi
Tarım

Seralarda hasat başladı Sezonun ilk karpuzu tezgaha merhaba dedi

Seralarda hasat başladı Sezonun ilk karpuzu tezgaha merhaba dedi

Antalya'da seralarda yetiştirilen sezonun ilk karpuzları hasat edilerek tezgahlarda satışa sunulmaya başlandı.

Antalya’nın Aksu ilçesinde örtü altında üretilen erkenci karpuzlar, yaklaşık 4 aylık sürecin ardından hasat edildi. Ağırlıkları 5 ila 10 kilogram olan turfanda karpuzlar, özenle toplanarak başta iç piyasa olmak üzere satışa hazırlanıyor. İlk hasadın büyük bölümü yurt içinde tüketileceği, ilerleyen günlerde ise ihracatın başlayacağı belirtildi.

Aksu Tarım ve Orman İlçe Müdürü Dilek Boğatimur, AA muhabirine, ilçede yaklaşık 1000 dekarlık alanda karpuz üretimi yapıldığını, bir dekardan ortalama 5 ton ürün alındığını söyledi.

Antalya'da 15 yıldır karpuz ticareti yapan Kasım Yaşar ise karpuzun olgunlaşmadan hasat edilmemesi gerektiğini, erken kesilen karpuzun hem üreticiye hem de tüketiciye zarar verdiğini ifade etti.

Yerli tohum üreticisi ziraat mühendisi Hakan Benli de son yıllarda yerli tohum kullanımının arttığını kaydetti.

Benli, "Erken hasat edilen karpuzlarda yerli tohum daha fazla tercih ediliyor. Bu da dışa bağımlılığı azaltıyor. Ancak bu yıl kış aylarının soğuk ve yağışlı geçmesi nedeniyle meyve tutumu ve büyüme süreci gecikti." dedi.

Üretici Osman Cirit, fiyatların üreticiyi memnun ettiğini dile getirdi.

