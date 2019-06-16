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Seralara 1.7 milyar TL kaynak! Gıda enflasyonuna büyük darbe vuracak kredide tam gaz

Kış aylarında yaşanan spekülasyonların etkisiyle artan gıda fiyatlarına karşı başlatılan ‘Seracılık Finansman Kredisi’ne rağbet yoğun. Şubat ayında devreye alınan pakete bugüne kadar 6 bin 905 üretici başvurdu. Onaylanan ve inceleme sürecinde olan krediler 1.7 milyar TL’ye ulaştı.

16 Haziran 2019 Pazar 12:05
Seralara 1.7 milyar TL kaynak! Gıda enflasyonuna büyük darbe vuracak kredide tam gaz

 Akit  Ankara 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak seracılık alanındaki desteğin amacı için, “Modern seracılık altyapısını tesis edecek, üretimi artıracak, kış aylarındaki gıda fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların önüne geçeceğiz” ifadelerini kullanmıştı. Kış aylarında yaşanan spekülasyonların etkisiyle artan gıda fiyatlarına karşı hayata geçirilen ‘Seracılık Finansman Kredisi’, üretimine büyük katkı sunacak. Kredi için bugüne kadar 6 bin 905 üretici müracaat etti. Bu üreticilerin 500’ü yeni yatırımcı oldu. Paket kapsamında son 2016, 2017 ve 2018’de seracılık alanında kullandırılan kredi ortalamasının yaklaşık üç katı finansman sağlandı.

Aslan payı domateste

Kredi onayı çıkan ve inceleme sürecinde olan krediler toplamda 1,7 milyar TL’ye ulaştı. Seracılık alanında kullandırılan ve süreci devam eden kredilerde aslan payı domatesin oldu. Krediler ve yatırımlarla normal üretime 252 bin ton daha eklenecek. Halihazırda kullanılan ve süreci devam eden kredilerin aktarıldığı seraların da yüzde 50’sini domates seraları oluşturuyor. Bu da seralarda üretilen domates miktarının yüzde 7’si kadar bir büyüklüğe karşılık geliyor. Domatesi 60 bin tonla biber takip ederken, 40 bin ton muz ve 2500 ton salatalık üretimi için kredi sağlanmış olacak.

875 milyon TL hesaplara yattı

Toplam 1,7 milyar TL’lik kredinin 875 milyon TL’lik kısmı hesaplara yattı. Halihazırdaki seraların modernizasyonu ve yeni sera yatırımları için kullandırılan kredilerin işletme için verilen kısmı son 3 yılda aynı dönemde verilen işletme kredisi ortalamasının dört katından daha fazla olurken, yatırım için verilen krediler ise son üç yıl ortalamasının iki katının üzerine çıktı.

Afyon dikkat çekiyor

Seracılık kredilerinde liderliği Antalya aldı. Kullandırılan ve süreci devam eden 875 milyon TL’lik toplam kredinin yüzde 32’si Antalya’daki seracılık yatırımları için oldu. Ancak önemli gelişme, seracılık faaliyetlerinin ülke geneline yayılması oldu. Yeni seracılık hedefleri kapsamında jeotermal kaynaklardan yararlanılacağı ifade edilmişti. Jeotermal alanın lider şehir Afyon’daki başvurular toplam başvuruların yaklaşık yüzde 10’unu oluşturdu. Yüzde 12’lik payla Mersin, yüzde 6’lık payla Adana, yüzde 5,6’lık payla Aydın ve 5,2’lik payla İzmir dikkat çeken iller olurken, Güneydoğu Anadolu ve Orta Karadeniz’deki başvurular seracılığın Türkiye geneline yayıldığının göstergesi oldu.

Başvurular artacak

Seracılık kredileri 2 yıla kadar ödemesiz, 7 yıl vadeli olarak kullandırılıyor. Yeni sera yatırımları ve mevcut seraların modernizasyonunu kapsayan krediler yatırım miktarının yüzde 75’ine kadar, yüzde 8,25 faizle sağlanıyor. Ayrıca işletme kredileri de 14 ay vadeli olarak veriliyor. Özellikle eylül, ekim ve kasım aylarında başvuruların artması bekleniyor. Kredi paketi kapsamında ise bir sınırlama olmazken, toplamda kullandırılan kredi rakamının 2 milyar TL’nin çok üzerine çıkacağı kaydediliyor.


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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 12:05
  1. İzmir
  2. Mersin
  3. Aydın
  4. Antalya
  5. Ankara
  6. Afyon
  7. Adana
  8. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

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