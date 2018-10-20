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Şer ekseni, şımarık Prens Selman'ın safında! Açıkça destek verdiler

Riyad yönetiminin müttefikleri Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Suudi Arabistan'ın yanında saf tutarak, uygulanabilecek muhtemel yaptırımlara karşı çıktı.

20 Ekim 2018 Cumartesi 15:10
Şer ekseni, şımarık Prens Selman'ın safında! Açıkça destek verdiler

Washington Post yazarı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğünün Riyad yönetimi tarafından kabul edilmesi, dünya çapında depreme yol açtı.

ABD, BM, İngiltere ve Avrupa Parlamentosu gece yarısından bu yana cinayete tepki gösteren açıklamalar yaparken, Suudi Arabistan'a destek açıklamaları Orta Doğu'daki müttefiklerinden geldi.

Şer ekseni açıklama yaptı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Suudi Arabistan'ın resmi açıklamasının arkasında durduğunu ilan etti. BAE, Kral Selman'ın direktif ve kararlarına saygı duyuyor.

BAE'nin hemen ardından Mısır Dışişleri Bakanlığı sahne aldı. Resmi açıklamada Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından cesur ve kararlı bir şekilde adımlar attığı savunuldu, Kahire yönetimi Riyad'ın yanında olduğunu belirtti.

Bahreyn'in Suudi Arabistan'ın aldığı kararı övmesini, Suudi devlet televizyonu El Arabiya dünyaya duyurdu. Resmi açıklamaya dayanan haberde, Suudi Arabistan'ın adaleti sağlayacağı vurgulandı.

Suudi Arabistan ve müttefikleri geçen yıldan bu yana Körfez ülkesi Katar'a ambargo uyguluyor, Yemen'deki iç savaşta ise İran destekli Husiler'e hava saldırıları düzenliyor.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 15:10
  1. İstanbul
  2. Suudi Arabistan
  3. Birleşik Arap Emirlikleri
  4. Bahreyn
  5. Mısır
  6. Şer ittifakı
  7. Cemal Kaşıkçı
  8. Prens Selman

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