0553 313 94 23

Şer cephesinden yine Esed taktiği

Türkiye’nin YPG/PKK’yı bölgeden kazımak için düğmeye bastığı her süreçte Esed’in çeteleri sahaya sürülüyor. Teröristlerle anlaşarak işgal altında tutulan Kobani’ye gireceği iddia edilen Esed rejimi, aynı oyunu daha önce Rakka, Afrin ve Münbiç’te de oynadı. Ancak Türk ordusu tüm oyunları tek tek bozdu...

15 Ekim 2019 Salı 09:36
Şer cephesinden yine Esed taktiği

Barış Pınarı Harekatı’nda 6 günde 2 ilçe merkezi, 1 belde ve 56 köyü PKK/PYD’den kurtaran Türkiye’ye karşı ABD-PKK-Esed üçgeninde kirli bir oyun sahneye konuldu. Teröristleri temizleye temizleye Ayn-el Arab’a yürüyen Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu’nu durdurabilmek için “PYD ile Esed rejimi anlaşmaya vardı” iddiasını ortaya atan bebek katillerinin, aynı tezgaha Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı’nda da başvurduğu belirlendi.

ABD, PKK ve Esed tutuştu

Cumhurbaşkanı ve Başkumandan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 9 Ekim’de başlayan Barış Pınarı Harekatı’nda 6 gün geride kaldı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yerli silah sistemleriyle terör mevzilerinin altını üstüne getirdiği harekatta Suriye Milli Ordusu önce Rasulayn, ardından Tel Abyad ilçelerini terörden arındırarak ay yıldızlı bayrağımızı dikti. 6 günde 2 ilçe merkezi, 1 belde ve 56 köyü PKK/PYD’li teröristlerden kurtaran kahraman ordumuz 560 haini etkisiz hale getirdi. Çözülmenin de erken başladığı örgütte 24 terörist teslim oldu. Kararlılıkla ilerleyen Mehmetçiklerimiz rotayı Ayn-el Arab (Kobani) ve Münbiç’e çevirdi. Hainlere ölüm, Haçlı Batı’ya korku salan Barış Pınarı Harekatı’na takoz olmak için devreye giren ABD ile PKK, sahaya Esed rejimini sürme girişiminde bulundu. PKK-PYD’nin sözde Kobani Savunma Komitesi Eş Başkanı General İsmet Şeyh Hesen, “Suriye hükümetiyle anlaşmaya vardıklarını, bu güçlerin gece saatlerinde Kobani’ye gireceklerini” iddia etti.

Ancak ABD-PKK-Esed üçgeninde oynanan bu kirli oyun, daha önce de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı sırasında da oynandı.

İlk tokat Fırat Kalkanı

Türk ordusu karşısında çil yavrusu gibi dağılan PKK/PYD ile anlaşarak işgal altında tutulan Ayn-el Arap’a gireceği iddia edilen Esed rejimi, aynı oyunu daha önce Rakka, Münbiç ve Afrin’de de oynadı. Bebek katilleri, teröristlere ölüm kusan Fırat Kalkanı Harekatı’nın devam ettiği günlerde Rakka yolunu kapatmak için anlaştığını duyurdu. Fırat Kalkanı Harekatı’nda Azez, Çobanbey ve El Bab’ın özgürleştirilmesinden sonra operasyonun Rakka’ya uzanmasından ürken ABD-PYD ve Esed üçlüsü, Mart 2017’de “Rakka anlaşması” sağlandığını iddia etti. Görüntüde Esed rejiminde olan bölgeler, sahada ise PKK-PYD’nin yönetiminde kaldı.

Afrin yalanı

Şam şeytanları, 20 Ocak 2018’de başlayan Zeytin Dalı Harekatı’nda da baş gösterdi. TSK ile Suriye Milli Ordusu’nun PKK/PYD’den temizlemek için köy köy ilerlediği süreçte Afrin merkezine ulaşılamaması için masada oyun çeviren teröristler, Şam yönetimi ile Afrin anlaşması yaptıklarını iddia etti. İngiliz haber ajansı Reuters’ın 19 Şubat 2018’de duyurduğu “tezgah”ta bir YPG yetkilisi “rejim birliklerinin Afrin sınırındaki kritik noktalara konuşlandırılacağını” duyurdu. Bu oyun Türkiye’nin kararlı yürüyüşünü engelleyemedi ve Türkiye, Zeytin Dalı Harekatı’nın 58’inci gününde, 18 Mart 2018’de Afrin şehir merkezini kontrol altına aldı.

Münbiç’te tezgâh

Afrin’i alarak Münbiç’in kapısına dayanan Türkiye yine karşısında ABD-PKK-Esed üçlüsünün şeytani planını buldu. Afrin’de oynadığı “rejim bayrağı” oyunu tutmayan PKK ile Esed çeteleri, Türkiye’nin Münbiç’e harekat düzenleme hazırlığı yaptığı dönemde “Münbiç’e Esed rejimi girecek” iddiasını ortaya attı. Türkiye’nin Münbiç’e gireceği süreçte “Münbiç’te Arimah vilayetinin kontrolü, rejim güçleri ile PKK/YPG arasında geçen görüşme sonrası, Esed rejimine bırakıldı. Münbiç de Esed’in kontrolüne girecek” denildi. Ancak Münbiç’te kontrol PKK/PYD’de kaldı.

Hep aynı oyun

Bebek katillerinin ittifakına sahne olan topraklarda, Türkiye’nin barış ve adalet için başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nda yine aynı rol sahnelendi. Ayn-el Arab’ı teröristlerden çevirmek üzere bu bölgeye yönelen Türkiye’yi önlemek için PKK/PYD ile Esed’in anlaşarak Kobani’ye rejim bayrağı çekileceği öne sürüldü.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 09:36
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. PKK/PYD
  3. ABD-PKK-Esed
  4. Ayn-el Arab
  5. Türk Silahlı Kuvvetleri
  6. Suriye Milli Ordusu
  7. Fırat Kalkanı Operasyonu
  8. Zeytin Dalı Harekatı
  9. Recep Tayyip Erdoğan
  10. Rasulayn
  11. Tel Abyad
  12. PKK/PYD’li teröristler
  13. Ayn-el Arab (Kobani)
  14. Münbiç
  15. Haçlı Batı
  16. ABD
  17. PKK
  18. Esed rejimi
  19. PKK-PYD
  20. Kobani Savunma Komitesi Eş Başkanı General İsmet Şeyh Hesen
  21. Türk ordusu
  22. Fırat Kalkanı Harekatı
  23. Rakka anlaşması
  24. Bebek katilleri
  25. Kobani

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Acılı annelere Boşnak desteği
    1. Acılı annelere Boşnak desteği
    2. Ermenistan'dan Barış Pınarı Harekatı..
    3. FETÖ'den el konulan şirketler hakkında..
    4. Dolar ve euro güne nasıl başladı?
    5. Maskeli ve siyasi teröristlere peş..
    6. Şer cephesinden yine Esed taktiği
    7. Küresel piyasalar yön arayışında
    8. Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu
    9. Barış Pınarı Harekatı'nda son durum: 6..
    10. Ağar 'çok yazık' diyerek duyurdu!..
    11. Erciş'te HDP'li belediye ve ilçe..
    12. YPG/PKK Cerablus'taki çocukları vurdu:..
    13. Cihan Karaman kimdir? Hakkari Belediye..
    14. Herkes bu anı konuştu! Gecenin hareketi
    15. ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret
    16. İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35..
    17. Endonezya'da 5,9 şiddetinde deprem
    18. Bağkur ihya canlandırma nasıl yapılır
    19. Şenol Güneş'ten Fransız muhabire ayar..
    20. Rus basınından dikkat çeken harekat..
    Gül'den çok sert 'Harekat' açıklaması
    Gül'den çok sert 'Harekat' açıklaması
    Çok sert açıklama: Cesetlerini çiğner, kemiklerini parçalarız!
    Çok sert açıklama: Cesetlerini çiğner, kemiklerini parçalarız!
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! ABD'li askerden DEAŞ itirafı
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! ABD'li askerden DEAŞ itirafı
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur

    Günün Karikatürü

    15 Ekim 2019
    Avrupa ülkesinden itiraf: "Türkiye'ye gücümüz yetmez"
    Avrupa ülkesinden itiraf: "Türkiye'ye gücümüz yetmez"
    Dünyaya net mesaj: Türkiye'nin düşmanıdır!
    Dünyaya net mesaj: Türkiye'nin düşmanıdır!