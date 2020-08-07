Şentop: İstanbul sözleşmesi yeniden gözden geçirilebilir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Sözleşme kalkarsa kadına şiddet artar, sözleşme kalkmazsa aile yapısı bozulur’ demek yanlıştır. Uluslararası sözleşmelerin doğrudan bizim hukuk sistemimizde, sosyal hayatımızda bir etkisi yoktur. Kanun var bu konuyla ilgili. Aksayan bazı yönler, itiraz edilen bazı yönler varsa bunlar kanunda yapılacak değişikliklerle giderilir. Bu sözleşmelerin hiç birisi bir devletin yaklaşımı ile hazırlanmaz sadece. Niye imzaladık o zaman? Tamamen bizim bakış açımıza uygun bütünüyle, tamamen kendi kültürel yaklaşımımıza uygun olarak sözleşme imzalayacaksak, imzalayacak sözleşme bulamayabiliriz. Avrupa merkezli bir insan hakları anlayışı paradigması var.

Bu paradigmanın bazı unsurları evrensel ama bazı unsurları ise batı Avrupa’nın kültürel unsurları. Ama Avrupa bu paradigmayı evrensel bir paradigma olarak dayatıyor bütün dünyaya. Kadına karşı şiddet konusunda Türkiye çok adımlar attı. İstanbul Sözleşmesi’nin de bu konuda katkıları olduğunu düşünüyorum. İtiraz edilenin aksine yönler olduğu takdirde bunların kanunla ilgili, mevzuatlar üzerinden değerlendirilebileceği kanaatindeyim.

Sözleşme ile ilgili tereddüt hasıl olan hususlar varsa uygulama ile ilgili bu hususların açıklığa kavuşturulması bakımından tekrar değerlendirilmesine yönelik başvuru imkanları var. Bu sağlanabilir. Bu anlamda sözleşmeden çıkmayı zorunlu kılacak bir tabloyu da bu anlamda anlatmaya çalıştığım çerçeve içinde zorunlu kılan bir durum olduğu kanaatinde değilim. Şahsi kanaatim akademisyen olarak budur.” ifadelerini kullandı.