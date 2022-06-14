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Siyaset Şentop ile görüştü! Malezya Asya’daki stratejik ortağımız
Siyaset

Şentop ile görüştü! Malezya Asya’daki stratejik ortağımız

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ilk yurt dışı seyahatini Türkiye’ye yapan Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Azhar Azizan Harun ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 12:15:00 -
Şentop ile görüştü! Malezya Asya’daki stratejik ortağımız

Şentop, dost ve kardeş Malezya’nın, Güneydoğu Asya bölgesinde Türkiye’nin stratejik ortağı olduğunu belirtti. İki ülkenin BM, İİT ve D-8 gibi çok taraflı platformlarda yakın iş birliği içinde hareket ettiğini belirten Şentop, “Terörizm, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi ile mücadele, küresel ekonomik sistemin geleceği, Filistin meselesi gibi ümmetin ve insanlığın karşı karşıya olduğu diğer sınamaların çözümü bağlamındaki iş birliğimizi güçlendirmeliyiz” dedi. Harun da, Filistin konusu başta olmak üzere özellikle Müslüman ülkelerin yaşadığı sorunlara çözüm arayışında Türkiye ile birlikte çalışmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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