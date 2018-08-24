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Şenol Güneş'ten transfer yorumu: Önce fazlalıkları azaltmalıyız...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş 1-1 sona eren Partizan maçının ardından açıklamalarda bulundu.

24 Ağustos 2018 Cuma 02:06
Şenol Güneş'ten transfer yorumu: Önce fazlalıkları azaltmalıyız...
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Partizan ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
 
Mücadeleyi değerlendiren Güneş, "Defans arkalarında boşluk bulmayı düşündük. Dakika 27'ye kadar çok fazla atakları yoktu ama gol yedik. Sonrasında biz ataklar yaptık. Oyunun tamamında kazanmaya yakındık. Beraberlik kötü skor değil ama kazanmak istiyorduk. Sahamızda tur atlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
 
"OYUNCULARIN EKSİKLERİ VAR"
 
Oyuncularla ilgili bilgi veren teknik adam, "Bazı oyuncularımızın antrenman eksikleri var. Pepe'nin çarpışmaya bağlı görme sıkıntıları oldu, çıkarmak zorunda kaldık. Bu dönemi böyle geçmek zorundayız. Pazar maç var, sürekli seyahat ediyoruz. Avrupa'da üç rakiple oynadık, üçü de siyah-beyaz. İlginç tesadüf" diye konuştu.
 
Oyundaki dengesizliklerle ilgili konuşan deneyimli antrenör, "Çok az pozisyon veriyoruz, çok gol yiyoruz. Çok pozisyona giriyoruz, az gol atıyoruz. Erzurumspor maçı hariç" dedi.
 
"ÖNCE FAZLALIKLAR AZALMALI..."
 
Basın toplantısında da konuşan tecrübeli hoca, "Milli takımdan dönen oyuncular uzun süre adaptasyon sorunu çekiyor. Vida, Pepe tam hazır değil. Quaresma bölüm bölüm iyi oynuyor. Bunun yanında geç gelenler, transferden gelenler var. Transfer devam ediyor, gitme düşüncesi olan var. Bunları biliyorsunuz" dedi.
 
Transfer için önce takımdan ayrılanları beklediğini belirten Şenol Güneş, "Santraforlara sırayla forma şansı geliyor, belki gitmesi gerekecek oyuncular olacak, belki yeni isimler gelecek. Önce fazlalıkları azaltmalıyız, sonra transfer yapmalıyız. Fazlalık olup oyuncu alınca problem oluyor"
 
Rövanş için de konuşan Beşiktaş teknik direktörü, "Partizan'ın iyi oyuncuları var. Hocaları da takımı iyi hazırlamış. Biraz zamana ihtiyaçları var. 1-1 de garanti skor değil, İstanbul'da da zor maç olacaktır" diyerek sözlerini noktaladı.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 02:06
  1. İstanbul
  2. Erzurum
  3. Şenol Güneş
  4. Beşiktaş
  5. Partizan
  6. UEFA Avrupa Ligi

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