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Şenol Güneş'ten olay itiraf: Keşke daha önce...

B36 Torshavn maçında attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Cyle Larin için Şenol Güneş ve Beşiktaşlı yöneticilerin "Keşke daha önce alsaydık" dediği öğrenildi.

05 Ağustos 2018 Pazar 09:52
Şenol Güneş'ten olay itiraf: Keşke daha önce...

Cyle Larin'in B36 Torshavn maçındaki kusursuz performansı Beşiktaş yönetimini ve Şenol Güneş'i fazlasıyla memnun etti. Maçta attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Cyle Larin için Beşiktaşlı yöneticilerin "Keşke daha önce alsaydık" dediği öğrenildi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında gelen Kanadalı futbolcunun, bir önceki transfer döneminde de gündeme geldiği fakat yaşının çok genç olması nedeniyle o günlerde tercih edilmediği ortaya çıktı. 

Devre arası transfer döneminde alınan fakat hazır olmadığı gerekçesiyle fazla forma şansı bulamayan genç futbolcu için, Şenol Güneş'in "Şu an için benim birinci forvetim odur" dediği bildirildi. Siyah - beyazlı teknik adam aynı zamanda "Eğer geçen yaz kamp döneminde gelmiş olsaydı, bugün Larin çok daha iyi bir seviyede olurdu" ifadelerini kullandığı da öğrenildi.

Altyapıdan Sorumlu Yönetici Metin Albayrak'ın, ekibiyle birlikte keşfettiği yeteneklerden biri olan Larin için bazı yöneticiler, "Eğer geçtiğimiz devre arasında transfer etmeseydik, biz Larin'i bir daha alamazdık. Zaten yetenekli oyuncuları tüm Dünya takip edebiliyor. Önemli olan bir oyuncuyu zamanında alabilmek" yorumunda bulundukları bildirildi. 

KAÇAN BALIK BÜYÜK

Beşiktaş Yönetimi, geç olsa da Larin için "İyi ki almışız" derken, o dönem transfer edilmeyen bir başka oyuncu için ise deyim yerindeyse başını taşlara vuruyor. Larin'in takip edildiği maçlarda bir başka dikkat çeken isim olan Alphonso Davies'in, Bayern Münih ile anlaşması, yönetimde şok etkisine neden oldu. 

Larin'in yakın arkadaşı olan ve 17 yaşında olması nedeniyle bir sene sonra transferi planlanan Davies için, Bayern Münih'in 23 milyon Euro bonservis ödemesi bekleniyor.

YENİ KARTAL

B36 Torshavn maçında hat-trick yaparak şov yapan Cyle Larin, yeni sezon öncesi Beşiktaş'ta herkesi mutlu etti. Forvet hattında belirsizlik yaşayan ve transferde henüz adım atamayan Kartal'da Larin'in performansı rahat bir nefes aldırdı. Kanadalı forvet sezona golleriyle giriş yaptı. 

OPTA'nın hazırladığı derlemede, ilginç istatistikler dikkat çekti. 23 yaşındaki futbolcu ilk 11 başarısıyla öne çıktı. Larin'in 11'de başladığı 4 resmi maçta 16 gol atması gözlerden kaçmadı. Genç yıldız bu rakam içerisinde iki tane de hat-trick barındırdı. Larin'in B36 önünde 79 dakikada hat-tricke ulaşması da önemli bir detay oldu. Ayrıca Larin tam 4 sene sonra Avrupa kupalarında hat-tricke ulaşan ikinci isim olarak kayıtlara geçti. Larin'in son 7 isabetli şutundan 5 gol çıkarması da bir diğer ilginç anektod oldu. Kanadalı, son 5 resmi maçta 7 gole ulaştı.

 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 09:52
  1. Şenol Güneş
  2. Beşiktaş

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