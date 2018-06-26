Şenol Güneş'ten Muharrem İnce esprisi

Yeni sezon hazırlıkları için Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde toplanan Beşiktaş, ilk antrenmanını yaptı.

Teknik Direktör Şenol Güneş, antrenman öncesinde futbolcularla bir müddet toplantı yaptı.

Antrenmanın son bölümünde basın mensuplarının yanına gelerek geçmiş bayramlarını kutlayan Teknik Direktör Şenol Güneş, gazetecilerle bir süre sohbet etti.

MUHARREM İNCE GİBİ OLMASIN

Antrenmanın son bölümünde basın mensuplarının yanına gelerek geçmiş bayramlarını kutlayan Teknik Direktör Şenol Güneş, gazetecilerle bir süre sohbet etti.

Pazar günü yapılan seçimlerin vatana millete hayırlı olmasını dileyen Güneş, gazetecilerin kendisini aradığını da ifade ederek, "Tatil boyunca telefonumu açmadım. Bazı arkadaşlar arıyor, açmıyorum telefonlarımı. Sonra Muharrem İnce’nin yaşadığı gibi problem olmasın" diyerek, Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ile gazeteci İsmail Küçükkaya arasındaki mesajlaşmaya atıfta bulundu.

KAMP İÇİN SLOVAKYA'YA GİDECEK

Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon öncesinde hazırlıklarını Ümraniye’de sürdürecek. Beşiktaş, 30 Haziran’a kadar İstanbul’da çalışıp, ardından kamp için Slovakya’ya gidecek.