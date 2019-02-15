0553 313 94 23

Şenol Güneş'ten milli takıma yeşil ışık!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-1 galip ayrıldıkları Yeni Malatyaspor deplasmanın ardından basın toplantısında konuştu.

15 Şubat 2019 Cuma 23:57
Şenol Güneş'ten milli takıma yeşil ışık!

Adı bir süredir milli takım ile anılan Şenol Güneş milli takım sorularının sorulması üzerine, "Sezon sonunda oturup konuşuruz" diyerek milli görevi istediğini ifade etti. Güneş ayrıca yönetimin milli takımla görüşmek üzere kendisine izin verdiğini de dile getirdi. Ay yıldızlı ekipte teknik direktör Mircea Lucescu ile yollar ayrılmıştı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, milli takımla ilgili, “Milli takımla konuşulacak bir şey yok. Şu anda Beşiktaş’ın çalışanıyım ama böyle bir durum olduğunda sezon başı anlaşabileceğimi söyledim. Çünkü kulüp de buna izin verebildiği için zaten bir sorun gözükmüyor. Onu da konuşacağız, zannediyorum yakın zamanda federasyondan böyle resmi bir şey gelirse sezon sonunda anlaşmak üzere değerlendireceğimiz bir durumdur. Şu anda böyle bir anlaşma yok olduğu zaman açıklarız, bu tip görüşmeler oldu olabilir, bekliyoruz” dedi.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 23:57
  1. Şenol Güneş
  2. milli takım

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    S&P Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
    1. S&P Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
    2. Erdoğan: İspanya seyahatinde şok oldum
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
    5. Ankara merkezli FETÖ operasyonu
    6. CHP'de deprem: Sebebini 31 Mart'ta..
    7. Ankara merkezli FETÖ operasyonu
    8. Quaresma açıkladı: Hiçbir yere..
    9. Düğerek E Tipi Kapalı Cezaevi’nde..
    10. Van’da terör operasyonu: 57 gözaltı
    11. Kılıçdaroğlu: "Siyasete kutuplaşma..
    12. Çavuşoğlu’nun Kaş ziyareti başladı
    13. Bakan Albayrak: İzmir'i ülkemizin..
    14. Quaresma Beşiktaş'ta kalacağını açıkladı
    15. Ankara’da silahlı kavga: 1 yaralı
    16. HDP Ağrı Belediye Eş Başkan Adayı..
    17. Kurtulmuş: "Bu seçimler, Türkiye’nin..
    18. Erol Bulut:"Beşiktaş gibi bir takıma..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
    20. CHP Karacabey ilçe yönetimi istifa etti
    21. Fayans çaldığı iddia edilen şahıs..
    22. "Bir Dünya Barış'ı" etkinlikleri sona..
    23. Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu
    24. "Cumhur İttifakı" genelgesi
    25. Pompeo'dan Nijerya başkan adaylarına..
    26. CHP Karacabey İlçe Yönetimi istifa etti
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fransız..
    28. GÜNDEM ÖZETİ / 16 Şubat 2019
    29. Adıyaman'da inşaat malzemeleri çalan 2..
    30. MHP Milletvekili Arzum Erdem Yenice’de
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    İslam karşıtı kitap yazarken Müslüman olmuştu! Klaveren İslam'ı nasıl seçtiğini anlattı
    İslam karşıtı kitap yazarken Müslüman olmuştu! Klaveren İslam'ı nasıl seçtiğini anlattı