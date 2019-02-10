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Şenol Güneş'ten 'milli takım' açıklaması: Mukavelem bittiği zaman...

Şenol Güneş Milli Takım iddiaları ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Sezon bitmeden milli takıma gitmek istemediğini de söyleyen Şenol Güneş, ''Gideceksem Beşiktaş'tan, milli takıma giderim' dedim.

10 Şubat 2019 Pazar 01:12
Şenol Güneş'ten 'milli takım' açıklaması: Mukavelem bittiği zaman...

Milli takımın başına geçeceği yönündeki iddialar sorulan Güneş, "Benim bilgim yok şu anda. Sosyal medyaya katılmıyorum. Sosyal medyadan bana yansıyan bir çok şey var ama ilgilenmiyorum. Dalgalar nereye gider bilmiyorum. Sosyal medya 3 senedir beni gönderiyordu. Şu anda tek konsantre olduğum şey Bursaspor maçı. Diğer şeyleri maçtan sonra konuşuruz" dedi.

 

Güneş ayrıca basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş Kulübü beni kovmadı, görevime de son vermedi, ben ne olursa olsun burada kalmak istiyorum. Beşiktaş ile anlaşır mıyım? Teklif gelsin, iyi teklif, anlaşırım."

"Takımdan kovsalar da gitmem düşüncesini biliyorsunuz. Başkan ile kavga etmedim, Allah'a şükür anlaşıldı. Fikir ayrılıklarım olduğunu söyledim, bunları biliyorsunuz. Ben bildiğimi paylaşıyorum, bilmediklerimi paylaşamam."

Sezon bitmeden milli takıma gitmek istemediğini de söyleyen Şenol Güneş, ''Gideceksem Beşiktaş'tan, milli takıma giderim' dedim. Milli Takım'ı sezon sonunda mukavelem bittiği zaman isterim ama bitmeden istemem.  Kovulmayı beklemiyorum. Kalmak için her şeyi yapacağım. Bu takımın başarılı olması için çalışıyorum. Çok mutluyum, ben böyle taraftar sevgisi görmedim. Trabzonspor'da da alıştım, burada da mutluyum. Bunları farklı yere çalışmayınm.'' dedi.

"Türk futbolunun Burak'a ihtiyacı var"

Burak kalitesi belli bir oyuncu, takımını seviyor. Beşiktaş'ın bağrından çıktı. Gittiği yerde takımı için en iyisini yapmaya çalışan bir oyuncu. Daha dikkatli olursa işini yaparsa, hem Beşiktaş'ın hem Türk futbolunun ona ihtiyacı var. Biraz daha oynayıp güçlü olması gerekiyor. Golden çok takımın oynamasına katkı yapabilecek bir santrfor. Pres de yapıyor, pas da yapıyor gol de yapıyor. Bunu yapabilmesi için moralli olması gerekiyor. Taraftar da bu morali verdi. Ben de çok sevindim.

Biz şuanda bu maçı kazandık. Malatyaspor maçına hazırlanacağız. Erzurum maçında 3 puanı hak ettiğimiz düşünüyordum. Zor bir takım Malatya. Lig yarışına daha sonra bakacağız.

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 01:12
  1. Trabzon
  2. Malatya
  3. Erzurum
  4. Bursa
  5. Beşiktaş
  6. Şenol Güneş
  7. milli takım

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